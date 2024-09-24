Более 20 представителей фармотрасли попали в рейтинг российских менеджеров

Ассоциация менеджеров и «Коммерсантъ» представили 25-й ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». В рейтинге новых имен в 2024 году по сравнению с 2023 годом в отрасли «Фармацевтика» общее количество новых имен среди высших руководителей составило 42,9%, что близко к среднему показателю по всем отраслям (42,6%).

Так, в TOP250 высших руководителей вошли семь человек из отрасли «Фармацевтика».

Место Имя Должность Компания 1 Рустем Муратов Генеральный директор «Биннофарм Групп» 2 Екатерина Погодина Управляющий директор «Джонсон & Джонсон» 3 Ирина Панарина Генеральный директор в России и Евразии «АстраЗенека Фармасьютикалз» 4 Вадим Музяев Президент «Протек» 5 Владислав Бессарабов Глава Евразийского подразделения «Босналек» 6 Ирина Никулина Генеральный директор «Буарон» 7 Петр Родионов Генеральный директор «Герофарм»

В топ руководителей отрасли «Торговля» также вошли гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин (пятое место), гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов (девятое место, на момент публикации не является гендиректором) и гендиректор компании «Эркафарм» Анастасия Карпова (десятое место).

В TOP100 коммерческих директоров в отрасли «Фармацевтика» вошли шесть человек.

Место Имя Должность Компания 1 Екатерина Славгородская Директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» 2 Лариса Ткаченко Коммерческий директор «Медскан» 3 Елена Королева Коммерческий директор Фармфирма «Сотекс» 4 Александр Соколов Коммерческий директор «Акрихин» 5 Екатерина Гренц Коммерческий директор «ПроАптека» 6 Оксана Красных Глава бизнес-подразделения коммерческого департамента «НоваМедика»

В отрасли «Торговля» первое место заняла коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина (на момент публикации покинула компанию), а на пятое место вышел коммерческий директор аптечной сети «36,6» Сергей Дёмин.

В TOP100 финансовых директоров вошли в отрасли «Торговля» финансовый директор аптечной сети «36,6» Александр Курилов и финансовый директор сети «Ригла» Сергей Ступак.

В TOP80 директоров по персоналу в отрасли «Торговля» четвертое место заняла директор по персоналу аптечной сети «36,6» Полина Бетина, в рейтинг также вошла заместитель гендиректора по управлению персоналом аптечной сети «Ригла» Надежда Камышникова (на момент публикации покинула компанию). В отрасли «Фармацевтика» в рейтинг попали три работника.

Место Имя Должность Компания 1 Татьяна Федченко Директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» 2 Алина Манцева Директор по персоналу и внутренним коммуникациям, Россия и Евразия «АстраЗенека Фармасьютикалз» 3 Екатерина Успенская Заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам «Нанолек»

В TOP100 директоров по маркетингу в отрасли «Торговля» пятое место заняла Мария Бренес Кесада, занимающая эту должность в аптечной сети «36,6». В отрасли «Фармацевтика» в рейтинг попали три сотрудника.

Место Имя Должность Компания 1 Снежана Черногорцева (на момент публикации покинула компанию) Директор по маркетингу и продажам «Валента Фарм» 2 Илья Николаев Директор развития онлайн-продаж «Здравсити» 3 Марина Рыкова Директор по стратегическому маркетингу «Герофарм»

В TOP80 директоров по общественным и корпоративным связям в отрасли «Торговля» вошла директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами аптечной сети «36,6» Лидия Малкова. В отрасли «Фармацевтика» первое место заняла руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм» Евгения Доморощенкова. На втором месте оказалась директор по внешним связям «Янссен» в России и СНГ «Джонсон & Джонсон» Юлия Весенёва.

В TOP50 директоров по отношениям с органами власти в отрасли «Фармацевтика» вошли три человека.

Место Имя Должность Компания 1 Вилена Галкина Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Герофарм» 2 Татьяна Смирнова Директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти «Мерк» 3 Яна Котухова Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям «Сервье»

В TOP50 директоров по информационным технологиям в отрасли «Торговля» третье место занял директор по информационным технологиям аптечной сети «36,6» Алексей Ефёров. В отрасли «Фармацевтика» в рейтинг вошел директор по информационным технологиям и автоматизации бизнес-процессов «Биннофарм Групп» Евгений Зайцев.

В TOP40 директоров по корпоративному управлению в отрасли «Фармацевтика» вошел директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса «Биннофарм Групп» Игорь Петров.

В TOP20 директоров по закупкам в отрасли «Фармацевтика» вошел директор по обеспечению тендерной и закупочной деятельности «Биннофарм Групп» Валерий Оратовский.

В TOP25 директоров по кибербезопасности в отрасли «Торговля» вошел заместитель генерального директора по безопасности —руководитель дирекции по безопасности аптечной сети «36,6» Алексей Сигов.