Более 65% российских провизоров и фармацевтов против появления в аптеках дополнительных услуг

В исследовании приняло участие более 1500 работников фармотрасли из всех федеральных округов России. 65% высказались против появления в будущем кабинетов для консультаций и простых медицинских манипуляций, 82% — против кабинетов для вакцинаций, 72% не считают, что они должны выписывать пациентам повторные рецепты, как это уже происходит в некоторых странах Европы.

С помощью этого опроса компания «Фармзнание» стремилась выяснить, какой видят в будущем свою профессию провизоры и фармацевты России. Дополнительный функционал, возможность проверять рецепты на наличие ошибок и неточностей, внедрение цифровых технологий, помощь роботов — что думают о таких возможностях работники аптечной сферы?

1.Нужна ли отдельная специальность «провизор-консультант», введение которой в учебные заведения сейчас активно обсуждается?

В целом по России за появление новой «провизорской» специальности выступило всего 28% опрошенных. В то время, как 72% считают, что необходимые для грамотного консультирования навыки можно освоить уже в процессе работы. Максимальную поддержку (33%) инициативе оказали участники опроса из Южного федерального округа, минимальную (20%) – из Северо-Западного.

Если говорить о мнении представителей отдельных специальностей, то в целом по стране идею поддержало 28% заведующих аптеками, 22% провизоров, 22% менеджеров по закупу и 26% руководителей.

2. Хотели бы вы, чтобы в вашей аптеке был кабинет для консультаций и проведения простых медицинских манипуляций?

Уже сегодня во многих аптеках посетителям предлагают такую непрофильную услугу, как измерение артериального давления. Может быть, стоит добавить и другие «бонусы», например, тест на беременность или определение уровня сахара в крови?

Особой поддержки среди фармацевтов не нашло и это предложение, хотя оно было встречено с несколько большим энтузиазмом: 35% «за» и 65% «против». Причем большинство (от 66 до 89% в разных округах) высказавшихся против появления в аптеках новых услуг при этом признают, что они могут быть востребованы населением. Свой ответ эти респонденты обосновали не какими-то объективными факторами (например, отсутствием законодательной базы или необходимостью переоборудовать помещение), а собственным нежеланием проводить такие манипуляции. То есть, их ответы скорее можно воспринять как протест против увеличения нагрузки на фармацевтов. В единичных случаях участники опроса даже сообщали, что не против новшеств, если этим будет заниматься отдельный сотрудник.

Распределение ответов по федеральным округам

Наибольшую поддержку инициативе ожидаемо оказали руководители аптечных организаций: среди них потенциально выгодным открытие кабинета для консультаций сочли 42%. На втором месте оказались заведующие аптеками: среди них начинание готовы поддержать 37%. Число ответивших на этот вопрос положительно первостольников еще скромнее – всего 33%.

3. Стоит ли открывать при аптеках кабинеты вакцинации?

Сегодня делать профилактические прививки имеют право лишь организации и специалисты, получившие лицензию на медицинскую деятельность. Но, быть может, стоит позволить и аптекам оказывать эту услугу? Например, человек покупает вакцину и тут же ставит прививку прямо на месте.

Участники опроса эту идею восприняли критически: против 82%. Особенно в Центральном федеральном округе, где ее поддержало всего 14% респондентов. Ну а больше других новому оказался открыт Северный Кавказ, где «за» высказалось 23% опрошенных.

В большинстве случаев свою негативную реакцию фармацевты объясняли несбыточностью идеи в текущих условиях: необходимостью лицензии, контроля со стороны врача, отсутствием соответствующего санитарным нормам помещения и т.п.

Больше всего сторонников вакцинации в аптечных кабинетах (33%) оказалось среди менеджеров по закупу. Следом за ними с небольшим отставанием расположились руководители аптек (32% «за»). Среди заведующих доля «оптимистов» оказалась значительно меньшей – всего 20%. Ну а минимальную заинтересованность – 16% – в таком будущем проявили работники первого стола.

4. Нужно ли давать провизору право проверять рецепты на предмет ошибок в дозировке, частоте и длительности приема ЛС?

Этот вопрос явно задел опрошенных «за живое». Рецепты – не что-то умозрительно-теоретическое, а то, с чем работники аптек сталкиваются ежедневно. И, разумеется, не понаслышке знают обо всех огрехах, которые при их оформлении допускают медики.

За наделение провизоров правом корректировать такие ошибки выступило подавляющее большинство опрошенных во всех федеральных округах. Даже самый скромный показатель, отмеченный в Южном округе, составляет 66% респондентов. Ну а больше других идею поддержали фармацевты из Дальневосточного федерального округа, где «за» высказалось 80% участников опроса.

При этом большинство — 2/3 — отдавших свой голос в поддержку идеи о проверке рецептов, обосновали необходимость перемен тем, что по факту провизоры уже давно, пусть и негласно, корректируют назначения врачей. Еще 1/3 объяснила свой ответ необходимостью второй линии контроля назначений, которая бы помогала отслеживать допущенные медиками оплошности и защищала пациентов от возможных негативных последствий.

Те, кто дал отрицательный ответ на этот вопрос, объяснили свой выбор тем, что в случае наделения провизоров правом исправлять рецепты, ответственность за исход лечения ляжет на сотрудников аптек. Так думают от 13 до 20% опрошенных в зависимости от федерального округа. Вторым аргументом «против» стало то, что провизор не должен вмешиваться в работу врача. Всесторонне оценить состояние пациента и подобрать оптимальное лечение можно только обладая профильным образованием и работая в больнице, но никак не в аптеке, считает эта группа респондентов (от 7 до 17% участников опроса в разных округах).

В целом по России за наделение фармацевтов правом проверки рецептурных бланков выступили 74% провизоров, 71% заведующих аптеками, 68% руководителей и 65% менеджеров по закупу.

5. Нужно ли наделять провизоров правом выписывать повторные рецепты, как уже происходит в Великобритании?

Получение повторных рецептов – головная боль для пациентов российских поликлиник. Сделать это можно только у того доктора, который «ведет» человека или, в крайнем случае, у другого врача того же профиля. Но чтобы попасть на прием даже к терапевту, россиянам нужно потратить немало времени и сил, что уж говорить об узких специалистах. Изменить ситуацию к лучшему могло бы наделение провизоров возможностью выписывать клиентам повторные рецепты на лекарства, которые ранее им назначил врач.

Сейчас такой подход реализован в Великобритании и уже показал свою эффективность, избавив местных врачей от части рутинной работы. Но российские фармацевты и провизоры к такой ответственности пока не готовы: только 28% за и 72% против. За внедрение подобной практики в нашей стране высказалось от 23% опрошенных в Южном федеральном округе до 33% в Сибирском. В целом, идею поддержало не более трети респондентов: 31% заведующих аптеками, 28% руководителей, 25% работников первого стола и 23% менеджеров по закупу.

6. Какие цифровые технологии прочно войдут в работу фармацевта?

Модернизация российских аптек происходит достаточно активно: повсеместно внедряются онлайн-справочные, системы учета движения товара, а жители ряда крупных городов даже могут воочию увидеть работу аптечных роботов. Работники аптек предположили, какие технологии будут им доступны в будущем.

Распределение ответов по регионам

Подавляющее большинство респондентов оттолкнулось от самых насущных проблем. От 71 до 90% опрошенных в разных частях страны считают, что в будущем повсеместное распространение получат компьютерные программы с подсказками по терапевтическим цепочкам. Уже сегодня эта технология распространена достаточно широко, и с софтом, который дает рекомендации по допродажам при сканировании штрих-кода товара, хотя бы понаслышке знакомы все фармацевты. Нетрудно предположить, что через несколько лет его использование станет общеотраслевым стандартом.

Всего за скорейшее появление таких программ выступило 85% опрошенных заведующих аптеками, 84% руководителей, 83% менеджеров по закупу, 80% работников первого стола.

Голоса оставшихся респондентов примерно поровну распределились между тремя другими технологиями будущего. От 3 до 14% работников аптек из разных регионов с нетерпением ждут появления программ голосового ввода запросов в программы с подсказками.

От 3 до 8% респондентов во всех федеральных округах также отметили, что в будущем в практику могут войти онлайн-экскурсии на фармпредприятия. В первую очередь это важно для студентов фармацевтических вузов, которые таким образом могут получить полное представление о будущей профессии и выбрать наиболее интересную для себя сферу деятельности.

Наконец, от 1 до 11% опрошенных предсказали возможное появление профессиональной соцсети, не контролируемой ассоциациями и производителями. На такой площадке работники отрасли смогли бы открыто обсуждать насущные вопросы и обмениваться информацией, не опасаясь давления со стороны акул бизнеса.

7. Смогут ли аптечные роботы заменить собой провизоров?

На этот вопрос большая часть респондентов исследования ответила отрицательно. 58% специалистов фармотрасли из всех регионов считает, что роботы пока что не умеют главного – вести осмысленный продуктивный диалог с клиентом, консультировать его. А ведь без этого чисто человеческого навыка работа аптек попросту немыслима.

Роботы нуждаются в присутствии человека, который будет управлять машиной и обслуживать ее. То есть, ни о какой полноценной замене речи не идет. На это в своих ответах указало еще от 5 до 21% опрошенных.

Положительный ответ на этот вопрос дали от 15 до 23% опрошенных из разных частей страны. По их мнению, аптечные роботы действительно смогут заменить человека, но только при работе с безрецептурными препаратами и парафармацевтикой. Ведь чтобы допустить их к рецептурке, нужно как минимум изменить саму форму рецепта, снабдив его машиночитаемыми степенями защиты от подделки. Впрочем, обман – далеко не единственная причина, по которой с такими продажами лучше справится человек.

Еще 12-20% респондентов допускают сценарий, при котором за первым столом аптек окажутся механические провизоры. Но, по их мнению, произойдет это в отдаленном будущем.

Распределение ответов по федеральным округам

Примечательно, что больше всего сторонников роботизации аптек оказалось среди их руководителей. В то, что роботы смогут заменить живых сотрудников, согласно опросу, верит 24% из них. В то же время, среди заведующих, провизоров и менеджеров по закупу этот показатель заметно ниже – 14, 15 и 8% соответственно.

Источник: «Фармзнание»