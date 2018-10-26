Более трети нарушений при проверках фарпроизводств связано с ошибками в регистрационных досье

Динамика нарушений, связанных с требованиями к регистрационному досье при проверках фармацевтических производств, за последние годы не претерпела существенных изменений. Об этом заявил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга Владислав Шестаков, выступая на научно-практической конференции «Современные подходы к экспертизе лекарственных средств "РегЛек-2018"».
Подобные нарушения составляют более трети от общего числа. Так, в 2017 г. их было зафиксировано 35%, за неполный 2018 г. – 36%, сообщил он.
«Из этого можно сделать вывод, что коллегам, которые занимаются подготовкой документов по регистрации лекарственных препаратов, следует внимательнее прорабатывать их и приводить в соответствие», – подчеркнул докладчик.
По его словам, в этом случае можно было бы избежать большей части ошибок, а процент нарушений не превысил бы 10%, что соответствует показателям общемировой практики.
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