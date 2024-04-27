Более трети покупателей при выборе лекарства нуждаются в консультации

Подавляющее большинство (77%) посетителей аптек всегда точно знают, что им надо купить. А 38% отметили, что часто им нужна консультация фармспециалиста при выборе лекарства. Таковы итоги исследования HealthIndex за IV квартал 2023 года, которое провела компания Ipsos. По сравнению с IV кварталом 2022 года оба показателя продемонстрировали рост: на 4,5 и 3 п.п. соответственно.

В IV квартале прошлого года 50% россиян приобрели все назначенные лекарства сразу, без уточнений и перепроверок в интернете (из числа тех, кто за последние три месяца посещал врача). Этот параметр также увеличился за год (на 3,5 п.п.). Сначала читали отзывы о препаратах в интернете 28% (-3,3 п.п.), а о поставленном диагнозе — 17%.

Треть (33%) участников исследования совершали покупку препаратов онлайн за последние 12 месяцев. Это на 5,5 п.п. больше, чем в аналогичный период 2022 года. Треть респондентов среди тех, кто делал онлайн-заказы за последние три месяца, отметили, что оформление заказа заняло у них больше получаса, а 61% — констатировали выгодные цены.

Практически четверть (24%) покупателей, оформивших заказ дистанционно, сделали дополнительные покупки в аптеке, где его забирали.