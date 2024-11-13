Большинство фармспециалистов считают высшее образование неактуальным

Портал «Провизор 24» в октябре — ноябре 2024 года провел опрос среди 1105 фармацевтов и провизоров о мотивации и профессиональных перспективах. Большинство респондентов (56%) первостольники, остальные — заведующие аптеками.

Почти треть (28%) опрошенных рассказали, что за первым столом в аптеках работают сотрудники без фармацевтического образования. Это негативно влияет на мотивацию специалистов: привлечение непрофессионалов воспринимается как готовность работодателя нарушить законодательство и угроза качеству обслуживания пациентов.

Большинство специалистов (70%) уже сталкивались с нарушением трудового законодательства со стороны работодателя. В основном речь идет о переработках, проблемами с выплатой зарплат и отсутствием перерывов для отдыха.

Почти 60% респондентов заявили, что высшее фармобразование уже неактуально. «Провизоры демонстрируют высокую приверженность профессии, но одновременно критикуют актуальность образования. Это связано с девиацией целей: они выбирают профессию из внутренней ценности «помогать людям», но в результате становятся менеджерами по продажам. Это закономерно приводит к фрустрации», — сказано в исследовании.

Почти треть (29%) респондентов намерены уйти из отрасли. Из общего числа опрошенных 23% прямо сейчас предпринимают конкретные шаги по поиску иного места работы. Они проходят курсы и получают дополнительное образование, переходят в смежные области фарминдустрии (производство, контроль качества). По данным портала «Провизор 24», это может говорить о том, что риск оттока специалистов из аптек затрагивает примерно 67 тыс. первостольников.