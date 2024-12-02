Большинство топовых фармдистрибьюторов активно наращивают рыночную долю
Cреднесрочные перспективы участников оптового звена в значительной степени определяются макроэкономикой и фискальной политикой государства и только затем уже рыночными процессами, пишут аналитики RNC Pharma. Речь идет о денежно-кредитной политике ЦБ, который для стабилизации инфляции последовательно поднимает ключевую ставку.
С точки зрения экономических процессов изменение ключевой ставки закономерно приводит к росту стоимости кредитов. Для бизнеса это означает не только риски приостановки инвестиционных проектов, но и проблемы в рамках операционной деятельности. За последние три года уже были примеры резкого роста ключевой ставки, но эти периоды продолжались 1—2 месяца и глобальных последствий для бизнеса не имели. В текущем году минимальное значение ставки фиксировалось на уровне 16%, а это уже иная картина, с которой участники рынка в современной истории еще не сталкивались.
Последствия тут могут быть не только в отношении вопросов кредитования, но и в части потребления. Растущие доходы населения будут оседать на депозитах, доходность которых тоже достигла рекордных значений. Все это не может не сказываться на активности потребления и в конечном счете на динамике рынка.
Проблемы привлечения капитала пока вполне успешно решаются в формате первичного размещения на бирже. В текущем году было сразу два таких примера, но оба касались деятельности производственных компаний, в частности IPO провели компании «Промомед» и группа «Озон Фармацевтика». Для большинства крупных оптовых компаний острой необходимости в аналогичных действиях нет, в большинстве своем они успели ранее реализовать крупные инфраструктурные проекты по созданию складских мощностей. Для точечных сделок в рознице пока хватает собственных средств, но исключать подобную вероятность в будущем было бы неправильно.
Причем сейчас именно фармритейл выступает основной точкой приложения инвестиционной активности. Во-первых, рынок активно растет, а во-вторых, здесь уже выстраивается своеобразная очередь из числа собственников, желающих выйти из бизнеса. Процесс стимулирует не столько ситуация на кредитном рынке, сколько грядущие изменения в фискальной политике, которые поставят на грань рентабельности целый пласт ритейлеров.
В итоге для крупных игроков формируется уникальная реальность, в рамках которой можно кардинально нарастить и региональное присутствие и объем операций. И некоторые дистрибьюторы уже сейчас выступают одной из ключевых консолидационных сил, впрочем, не всегда в формате покупок. Ассоциативный формат актуальности не теряет, хотя темпы этой активности за последние пару лет существенно снизились, а конкуренция обострилась.
TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка) в денежном выражении, по итогам I—III кв. 2024 года
|
Рейтинг
|
Дистрибьютор
|
Центральный офис
|
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
|
|
|
|
I—III кв. 2024
|
I—III кв. 2023
|
1
|
Пульс*
|
Химки
|
13,5
|
11,4
|
2
|
Протек
|
Москва
|
12,9
|
12,3
|
3
|
Катрен
|
Новосибирск
|
11,1
|
10,5
|
4
|
ФК Гранд Капитал
|
Москва
|
6,8
|
6,2
|
5
|
БСС
|
Санкт-Петербург
|
3,9
|
3,8
|
6
|
Ирвин 2
|
Москва
|
3,6
|
2,4
|
7
|
Фармкомплект
|
Нижний Новгород
|
3,3
|
2,9
|
8
|
Р-Фарм
|
Москва
|
3,1
|
3,6
|
9
|
Фармимэкс*
|
Москва
|
2,3
|
1,3
|
10
|
Фармперспектива*
|
Самара
|
2,0
|
2,1
|
11
|
Агроресурсы*
|
Кольцово
|
2,0
|
1,7
|
12
|
Ланцет
|
Москва
|
1,3
|
1,0
|
13
|
Авеста Фармацевтика
|
Москва
|
1,3
|
1,4
|
14
|
Медэкспорт*
|
Омск
|
1,2
|
1,8
|
15
|
Здравсервис
|
Тула
|
1,0
|
0,6
|
16
|
АСФАДИС
|
Москва
|
0,8
|
1,2
|
17
|
Северо-запад
|
Санкт-Петербург
|
0,8
|
0,6
|
18
|
Медипал-Онко*
|
Москва
|
0,7
|
0,6
|
19
|
Фармстор
|
Москва
|
0,6
|
0,6
|
20
|
Евросервис
|
Москва
|
0,6
|
0,6
|
21
|
Интерлек
|
Москва
|
0,5
|
0,4
|
22
|
Нижегородская областная фармация*
|
Нижний Новгород
|
0,5
|
0,6
|
23
|
Витта компани
|
Москва
|
0,4
|
0,3
|
24
|
Фармацевт*
|
Ростов-на-Дону
|
0,3
|
0,3
|
25
|
Мединторг*
|
Москва
|
0,3
|
0,3
|
* Экспертная оценка.
|
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
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