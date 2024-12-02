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Большинство топовых фармдистрибьюторов...

Большинство топовых фармдистрибьюторов активно наращивают рыночную долю

02.12.2024
10:27
Отдел новостей
RNC Pharma опубликовала рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам трех кварталов 2024 года. Аналитики отмечают, что большинство топовых фармдистрибьюторов активно наращивают рыночную долю.
Фото: 123rf.com

Cреднесрочные перспективы участников оптового звена в значительной степени определяются макроэкономикой и фискальной политикой государства и только затем уже рыночными процессами, пишут аналитики RNC Pharma. Речь идет о денежно-кредитной политике ЦБ, который для стабилизации инфляции последовательно поднимает ключевую ставку. 

С точки зрения экономических процессов изменение ключевой ставки закономерно приводит к росту стоимости кредитов. Для бизнеса это означает не только риски приостановки инвестиционных проектов, но и проблемы в рамках операционной деятельности. За последние три года уже были примеры резкого роста ключевой ставки, но эти периоды продолжались 1—2 месяца и глобальных последствий для бизнеса не имели. В текущем году минимальное значение ставки фиксировалось на уровне 16%, а это уже иная картина, с которой участники рынка в современной истории еще не сталкивались.

Последствия тут могут быть не только в отношении вопросов кредитования, но и в части потребления. Растущие доходы населения будут оседать на депозитах, доходность которых тоже достигла рекордных значений. Все это не может не сказываться на активности потребления и в конечном счете на динамике рынка.  

Проблемы привлечения капитала пока вполне успешно решаются в формате первичного размещения на бирже. В текущем году было сразу два таких примера, но оба касались деятельности производственных компаний, в частности IPO провели компании «Промомед» и группа «Озон Фармацевтика». Для большинства крупных оптовых компаний острой необходимости в аналогичных действиях нет, в большинстве своем они успели ранее реализовать крупные инфраструктурные проекты по созданию складских мощностей. Для точечных сделок в рознице пока хватает собственных средств, но исключать подобную вероятность в будущем было бы неправильно.

Причем сейчас именно фармритейл выступает основной точкой приложения инвестиционной активности. Во-первых, рынок активно растет, а во-вторых, здесь уже выстраивается своеобразная очередь из числа собственников, желающих выйти из бизнеса. Процесс стимулирует не столько ситуация на кредитном рынке, сколько грядущие изменения в фискальной политике, которые поставят на грань рентабельности целый пласт ритейлеров.

В итоге для крупных игроков формируется уникальная реальность, в рамках которой можно кардинально нарастить и региональное присутствие и объем операций. И некоторые дистрибьюторы уже сейчас выступают одной из ключевых консолидационных сил, впрочем, не всегда в формате покупок. Ассоциативный формат актуальности не теряет, хотя темпы этой активности за последние пару лет существенно снизились, а конкуренция обострилась.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка) в денежном выражении, по итогам I—III кв. 2024 года

Рейтинг

Дистрибьютор

Центральный офис

Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.

 

 

 

I—III кв. 2024

I—III кв. 2023

1

Пульс*

Химки

13,5

11,4

2

Протек

Москва

12,9

12,3

3

Катрен

Новосибирск

11,1

10,5

4

ФК Гранд Капитал

Москва

6,8

6,2

5

БСС

Санкт-Петербург

3,9

3,8

6

Ирвин 2

Москва

3,6

2,4

7

Фармкомплект

Нижний Новгород

3,3

2,9

8

Р-Фарм

Москва

3,1

3,6

9

Фармимэкс*

Москва

2,3

1,3

10

Фармперспектива*

Самара

2,0

2,1

11

Агроресурсы*

Кольцово

2,0

1,7

12

Ланцет

Москва

1,3

1,0

13

Авеста Фармацевтика

Москва

1,3

1,4

14

Медэкспорт*

Омск

1,2

1,8

15

Здравсервис

Тула

1,0

0,6

16

АСФАДИС

Москва

0,8

1,2

17

Северо-запад

Санкт-Петербург

0,8

0,6

18

Медипал-Онко*

Москва

0,7

0,6

19

Фармстор

Москва

0,6

0,6

20

Евросервис

Москва

0,6

0,6

21

Интерлек

Москва

0,5

0,4

22

Нижегородская областная фармация*

Нижний Новгород

0,5

0,6

23

Витта компани

Москва

0,4

0,3

24

Фармацевт*

Ростов-на-Дону

0,3

0,3

25

Мединторг*

Москва

0,3

0,3

* Экспертная оценка.

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

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