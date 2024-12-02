Большинство топовых фармдистрибьюторов активно наращивают рыночную долю

Cреднесрочные перспективы участников оптового звена в значительной степени определяются макроэкономикой и фискальной политикой государства и только затем уже рыночными процессами, пишут аналитики RNC Pharma. Речь идет о денежно-кредитной политике ЦБ, который для стабилизации инфляции последовательно поднимает ключевую ставку.

С точки зрения экономических процессов изменение ключевой ставки закономерно приводит к росту стоимости кредитов. Для бизнеса это означает не только риски приостановки инвестиционных проектов, но и проблемы в рамках операционной деятельности. За последние три года уже были примеры резкого роста ключевой ставки, но эти периоды продолжались 1—2 месяца и глобальных последствий для бизнеса не имели. В текущем году минимальное значение ставки фиксировалось на уровне 16%, а это уже иная картина, с которой участники рынка в современной истории еще не сталкивались.

Последствия тут могут быть не только в отношении вопросов кредитования, но и в части потребления. Растущие доходы населения будут оседать на депозитах, доходность которых тоже достигла рекордных значений. Все это не может не сказываться на активности потребления и в конечном счете на динамике рынка.

Проблемы привлечения капитала пока вполне успешно решаются в формате первичного размещения на бирже. В текущем году было сразу два таких примера, но оба касались деятельности производственных компаний, в частности IPO провели компании «Промомед» и группа «Озон Фармацевтика». Для большинства крупных оптовых компаний острой необходимости в аналогичных действиях нет, в большинстве своем они успели ранее реализовать крупные инфраструктурные проекты по созданию складских мощностей. Для точечных сделок в рознице пока хватает собственных средств, но исключать подобную вероятность в будущем было бы неправильно.

Причем сейчас именно фармритейл выступает основной точкой приложения инвестиционной активности. Во-первых, рынок активно растет, а во-вторых, здесь уже выстраивается своеобразная очередь из числа собственников, желающих выйти из бизнеса. Процесс стимулирует не столько ситуация на кредитном рынке, сколько грядущие изменения в фискальной политике, которые поставят на грань рентабельности целый пласт ритейлеров.

В итоге для крупных игроков формируется уникальная реальность, в рамках которой можно кардинально нарастить и региональное присутствие и объем операций. И некоторые дистрибьюторы уже сейчас выступают одной из ключевых консолидационных сил, впрочем, не всегда в формате покупок. Ассоциативный формат актуальности не теряет, хотя темпы этой активности за последние пару лет существенно снизились, а конкуренция обострилась.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка) в денежном выражении, по итогам I—III кв. 2024 года