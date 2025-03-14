Борис Попов возглавил «Торговый дом «Протек»

С 1 марта АО «Торговый дом «Протек» по совместительству возглавил генеральный директор «Риглы» Борис Попов, рассказал «ФВ» президент ГК «Протек» Вадим Музяев. Ранее главой компании был Александр Филиппов, он перешел на позицию советника президента АО «Протек» по связям с общественностью.

Из команды также ушла коммерческий директор «Торгового дома «Протек» Наталья Бурдина, в замгенерального директора по логистике Эдуард Марченко был переведен на аналогичную должность в ЦВ «Протек».

Несмотря на автономность входящих в группу компаний, «Протек» для «Риглы» — приоритетный дистрибьютор, а «Ригла» для «Протека» — ключевой клиент, сказал Попов, выступая на 24-м Аптечном саммите, передает корреспондент «ФВ».

«Создана команда, которая решает вопросы повышения эффективности бизнеса. Несмотря на то что у нас доля онлайн-сегмента приблизилась к 30%, основная доля продаж — товары, которые мы представляем на полках аптек, — отметил он. — За последние три года прямые логистические затраты подорожали на 50%. Уместно подумать, как мы доставляем товар в аптеки».

Высокомаржинальный портфель «Ригла» полностью переместила на логистические мощности «Протека».

«Производитель может рассматривать нас как единое целое вместе с ЦВ «Протек» и «ПроАптекой», и мы можем расширять возможности для производителей, которые дает «Ригла», еще и в «ПроАптеке», — отметил Попов.