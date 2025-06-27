Бренд «Сеалекс» обанкротившейся «РИА «Панда» повторно продали на аукционе
Петербургское ООО «РИА «Панда» продало на торгах пять товарных знаков, включая бренд Sealex, под которым до 2016 года выпускались биологически активные добавки (БАД) для повышения потенции. С итогами аукционов ознакомился «РБК Петербург».
С молотка ушли следующие торговые знаки компании:
- Sealex — за 3,2 млн руб.;
- «Сеалекс» — 8,1 млн руб.;
- «Sealex Сеалекс» — 3,4 млн руб.
Также были проданы названия, под которыми продавались кремы от аллергии. Gistan и «Гистан» выкупили по 8,1 млн руб. каждый.
Покупателем всех пяти лотов стал индивидуальный предприниматель Артур Маргарян из Новосибирска. Он был не единственным участником торгов: по трем из пяти лотов с ним соревновалось ООО «Бухпартнер — Бухгалтерия и аудит» из Гатчины.
Суммарная выручка конкурсного управляющего «РИА «Панда» Анны Нехиной составила 30,9 млн руб., при начальной стоимости всех пяти брендов в 12,4 млн руб.
В марте товарные знаки обанкротившейся компании уже пытались продать на торгах: их собиралась купить компания «Диалог» почти за 90 млн руб. Однако сделка не была завершена.
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Как ранее писал «ФВ», неприятности у «РИА «Панда» начались десять лет назад, когда в 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных БАД». В 2016 году Роспотребнадзор изъял из оборота «Сеалекс форте» и «Аликапс», которые входили в число самых продаваемых БАД в стране, из-за содержания незаявленной субстанции тадалафил. В конце 2020 года «РИА «Панда» объявили банкротом.
В интервью «ФВ» в ноябре 2020 года основатель фармацевтического холдинга Игорь Воробей говорил, что продолжит выпуск «Сеалекса» и крема «Гистан-Н» на контрактном производстве в Индии. В 2021 году на предприятии ввели внешнее управление. Тогда же суд признал Воробья виновным в производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. Приговор был обжалован, и в ноябре 2024 года Воробей получил пять лет условно с испытательным сроком в четыре года, а также штраф в 2,5 млн руб. Суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с производством лекарств, в течение трех лет. Однако и прокуратура, и бизнесмен остались недовольны этим вердиктом и снова обжалуют его.
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