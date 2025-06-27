Бренд «Сеалекс» обанкротившейся «РИА «Панда» повторно продали на аукционе

Петербургское ООО «РИА «Панда» продало на торгах пять товарных знаков, включая бренд Sealex, под которым до 2016 года выпускались биологически активные добавки (БАД) для повышения потенции. С итогами аукционов ознакомился «РБК Петербург».

С молотка ушли следующие торговые знаки компании:

Sealex — за 3,2 млн руб.;

«Сеалекс» — 8,1 млн руб.;

«Sealex Сеалекс» — 3,4 млн руб.

Также были проданы названия, под которыми продавались кремы от аллергии. Gistan и «Гистан» выкупили по 8,1 млн руб. каждый.

Покупателем всех пяти лотов стал индивидуальный предприниматель Артур Маргарян из Новосибирска. Он был не единственным участником торгов: по трем из пяти лотов с ним соревновалось ООО «Бухпартнер — Бухгалтерия и аудит» из Гатчины.

Суммарная выручка конкурсного управляющего «РИА «Панда» Анны Нехиной составила 30,9 млн руб., при начальной стоимости всех пяти брендов в 12,4 млн руб.

В марте товарные знаки обанкротившейся компании уже пытались продать на торгах: их собиралась купить компания «Диалог» почти за 90 млн руб. Однако сделка не была завершена.