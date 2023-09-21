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Bristol-Myers Squibb намерена...

Bristol-Myers Squibb намерена расширить показания для 25 препаратов

21.09.2023
12:58
Николай Соколов
Bristol-Myers Squibb в ближайшее время расширит показания для более чем 25 препаратов. За последние три года компания получила 45 одобрений только от FDA.

Bristol-Myers Squibb планирует в ближайшие годы расширить количество показаний для более чем 25 препаратов. Об этом компания сообщает на своем сайте.

FiercePharma пишет, что Bristol-Myers Squibb делает ставку на то, что расширение портфолио поможет ей противостоять давлению со стороны американского Закона о снижении инфляции (IRA) и потере позиций на рынке.

IRA предполагает, что фармкомпании будут согласовывать с чиновниками цены на препараты, поставляемые по государственной страховке Medicare. Представители фармотрасли критикуют закон и утверждают, что таким образом правительство хочет искусственно занизить цены и лишить компании прибыли. Одним из первых препаратов, который попадет в программу, будет блокбастер «Эликвис» от BMS.

Кроме того, в прошлом году компания потеряла патентную эксклюзивность на онкопрепарат «Ревлимид» на американском рынке, а через несколько лет лишится ее для «Эликвиса» и онкологического препарата «Опдиво».

Тем не менее, новый генеральный директор BMS Крис Бернер видит возможность «преодолеть» эти препятствия и «обеспечить устойчивый и надежный рост с течением времени». За последние три года BMS получила девять одобрений FDA и более 45 одобрений регулирующих органов по всему миру, заявил Бернер.

По его словам, сейчас у компании есть 12 программ, которые дадут результат в течение следующих 18 месяцев. В начале 2023 года их было только шесть. Кроме того, компания может похвастаться «захватывающим» набором ранних активов, которые сформируют «следующую волну» препаратов, говорит Бернер.

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