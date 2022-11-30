Bristol-Myers Squibb отказалась от сделки с uniQure на миллиард долларов

Bristol-Myers Squibb разорвала соглашение с биотехнологической компанией uniQure, которая занимается генной терапией. Его общая стоимость составляла 1 млрд долл. Об этом сообщает издание The Endpoints News.

Компании начали сотрудничать в 2015 году. Тогда они подписали соглашение по разработке генной терапии против сердечно-сосудистых заболеваний на четыре года. Компании должны были работать над препаратом uniQure для лечения застойной сердечной недостаточности, «предназначенным для восстановления способности сердца синтезировать S100A1». Этот кальций-связывающий белок представляет собой основной регулятор сердечной функции.

Когда срок соглашения истек, Bristol-Myers обратилась к uniQure с просьбой продлить сделку, но компании не смогли договориться об условиях. В декабре 2020 года uniQure и Bristol-Myers дополнили договор, продлив его еще на один год. Новое соглашение аннулировало право Bristol-Myers на приобретение до 19,9% акций uniQure, которое компания имела ранее.

Сделка будет окончательно расторгнута 21 февраля 2023 года. UniQure не раскрыла, почему Bristol-Myers Squibb решила отказаться от соглашения. Компания отметила, что не будет ничего выплачивать BMS за досрочное прекращение договора.

На прошлой неделе «ФВ» сообщал, что FDA одобрило первую терапию против гемофилии B, разработанную uniQure. Предполагаемая цена в США составит 3,5 млн долл., что сделает препарат самым дорогим в мире. Продавать его будет австралийская CSL.