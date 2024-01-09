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Британских фармацевтов призвали...

Британских фармацевтов призвали не брать на себя обязанности бастующих врачей

09.01.2024
11:14
Екатерина Погонцева
В Великобритании из-за самой продолжительной за 75 лет забастовки врачей-стажеров увеличилась нагрузка на работников аптек. Гильдия больничных фармацевтов призвала фармспециалистов выполнять свои должностные обязанности и избегать исполнения функций бастующих.
Фото: Екатерина Погонцева

В Великобритании из-за шестидневной забастовки врачей-стажеров перегруженными работой оказались фармацевты. На них пытаются переложить часть обязанностей бастующих, однако Гильдия больничных фармацевтов призвала своих членов не брать на себя функции, не прописанные в должностной инструкции, сообщает Pharmaceutical Journal.

Из-за самой продолжительной забастовки врачей в истории Национальной службы здравоохранения в самый горячий период года (стартовала 3 января) многие британцы были вынуждены обращаться за помощью в аптеки и отделения неотложной помощи. Однако фармацевты не должны взваливать на себя дополнительную работу, которая не входит в круг их обязанностей, предостерегла коллег Гильдия больничных фармацевтов.

Фармспециалисты ни в коем случае не будут мешать забастовке, но безопасность пациентов должна быть на первом месте. К тому же сотрудники аптек и так испытывают огромный стресс и трудятся с повышенной нагрузкой, о чем свидетельствуют многочисленные опросы.

Из-за забастовки было отложено порядка 200 тыс. операций и визитов к врачам. Последствия этой акции протеста отрасли здравоохранения придется устранять еще несколько месяцев, отмечается в статье.

Врачи-стажеры требуют повышения зарплаты на 35%, тогда как правительство считает надбавку в 6% «справедливой и разумной», поэтому переговоры зашли в тупик. Забастовки начались в декабре 2022 года и продолжались весь прошлый год и длились по 2—3 дня.

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