Против Bayer подадут коллективный иск из-за противозачаточных имплантатов

Женщины, которые использовали противозачаточные имплантаты Essure в Великобритании подготовили коллективный иск к компании Bayer о возмещении ущерба. Как сообщает MedTechDive, Высокий суд утвердил постановление по групповому судебному разбирательству от имени примерно 200 женщин, которые утверждают, что у них возникли проблемы со здоровьем в результате использования устройства.

Bayer несколько лет назад прекратила продажу Essure, объяснив это бизнес-решением. Компания утверждает, что медицинское изделие имеет положительный профиль риска и выгоды. Производитель намерен «решительно» защищаться от претензий. Потенциальная компенсация может стоить компании более 10 млн фунтов (12 млн долл.).

Bayer продавала Essure в Великобритании в период с 2009 по 2017 год, в то время женщины получали имплантат для нехирургического контроля над рождаемостью. Имплантация устройства была проще, чем лапароскопическая операция, а время восстановления было короче. Однако женщины начали сообщать о таких симптомах, как хроническая боль и кровотечения.

«После введения я страдала от головных болей, болей в животе, сильного кровотечения, сыпи, сильного зуда и изменений настроения, и это лишь некоторые из побочных эффектов, — заявила получавшая препарат Дебора Чок. — Я действительно твердо убеждена, что Bayer необходимо привлечь к ответственности. Их устройство причинило сотням женщин по всему миру годы боли и страданий».