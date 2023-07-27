Британского миллиардера обвиняют в инсайдерской торговле акциями Solid Bio и Mirati

Министерство юстиции США выдвинуло ряд обвинений в адрес миллиардера Джо Льюиса, пишет FiercePharna. Согласно обвинительному заключению, Льюис участвовал в противозаконных схемах инсайдерской торговли.

В заявлении прокурора США Дамиана Уильямса говорится, что Льюис злоупотреблял возможностью получать информацию от советов директоров и неоднократно предоставлял инсайдерскую информацию своим знакомым. В итоге они «заработали миллионы долларов на фондовом рынке», а Льюис использовал конфиденциальную информацию, чтобы «осыпать подарками своих друзей».

Некоторые обвинения касаются причастности Льюиса к биотехнологическим компаниям Mirati и Solid Bio. Льюис инвестировал в Solid Bio в 2018 году и получил конфиденциальную информацию о готовящемся раунде финансирования компании. По данным Министерства юстиции США, Льюис посоветовал «подруге», которая остановилась с ним в отеле Four Seasons в Сеуле, купить акции Solid Bio. Она их приобрела на 700 тыс. долл. На следующий день Льюис вылетел из Сеула в Массачусетс и сказал двум пилотам частного самолета как можно скорее купить акции Solid Bio.

Вскоре информация об инвестициях в Solid Bio стала публичной, что повысило цену акций компании. Согласно обвинительному заключению, подруга Льюиса продала свои акции с прибылью в 118%, также прибыль получили пилоты.

Кроме того, Льюис получал конфиденциальную информацию о компании Mirati, которая занимается онкологическими исследованиями. Аарон Дэвис, генеральный директор биотехнологического хедж-фонда Льюиса Boxer Capital, входит в совет директоров Mirati.

По данным Министерства юстиции, в 2019 году Льюис узнал от сотрудника своего хедж-фонда о положительных результатах клинических испытаний Mirati. Льюис позвонил своей подруге и посоветовал продать свою долю в Solid Bio и приобрести акции Mirati. Министерство юстиции утверждает, что Льюис также сказал двум своим пилотам купить акции и одолжил им по 500 тыс. долларов каждому для покупки доли в компании, а также поделился информацией с несколькими другими людьми.