Британской компании ITH Pharma предъявили обвинения в связи с гибелью младенцев

Британской фармацевтической компании ITH Pharma предъявлены обвинения в связи с гибелью младенцев в результате использования поставленных ею некачественных медицинских препаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
«Полиция, расследующая случаи смерти и заболевания младенцев в ряде больниц, обвинила фармацевтическую компанию в совершении преступлений», - информировали в столичной полиции.
Расследование в отношении ITH Pharma было начато после того, как трое младенцев погибли и еще 20 пострадали из-за заражения крови в 2014 г. Заседание Вестминстерского магистратского суда Лондона по этому делу назначено на 17 декабря.
Источник: ТАСС
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