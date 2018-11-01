Британской компании ITH Pharma предъявили обвинения в связи с гибелью младенцев

«Полиция, расследующая случаи смерти и заболевания младенцев в ряде больниц, обвинила фармацевтическую компанию в совершении преступлений», - информировали в столичной полиции.

Расследование в отношении ITH Pharma было начато после того, как трое младенцев погибли и еще 20 пострадали из-за заражения крови в 2014 г. Заседание Вестминстерского магистратского суда Лондона по этому делу назначено на 17 декабря.

Источник: ТАСС