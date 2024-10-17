Бывшего главного нарколога Брюна осудили на семь лет за мошенничество

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего директора ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Евгения Брюна по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) на сумму более 136 млн руб., об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Помимо лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, суд назначил бывшему главному наркологу России штраф в 850 тыс. руб. Его также лишили права занимать руководящие должности в государственных органах системы здравоохранения на 2,5 года.

Суд также вынес приговор другим фигурантам дела:

бывший глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров приговорен к четырем годам колонии общего режима, штрафу в размере 400 тыс. руб. и запрету занимать определенные должности в течение 2,5 года;

приговорен к четырем годам колонии общего режима, штрафу в размере 400 тыс. руб. и запрету занимать определенные должности в течение 2,5 года; бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев — к семи годам со штрафом в 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности на три года;

— к семи годам со штрафом в 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности на три года; начальник отдела торгов Московского научно-практического центра наркологии Людмила Еременкина — к шести годам колонии со штрафом в 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности на 2,5 года;

— к шести годам колонии со штрафом в 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности на 2,5 года; гендиректор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев получил шесть лет лишения свободы, штраф в 1,5 млн руб. и запрет занимать определенные должности на три года.

Всех осужденных взяли под стражу в зале суда. Приговоры не вступили в законную силу.

Уголовное дело связано с закупкой тестов и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости по завышенным ценам, в том числе для лиц, которые претендуют на получение водительских удостоверений. Потерпевшей стороной признаны Департамент здравоохранения столицы и Московский научно-практический центр наркологии. Общая сумма ущерба — более 136 млн руб. Брюн был задержан в августе 2022 года, вину он не признал. По словам его адвоката Сергея Севрука, следствию не удалось доказать, на сколько именно была завышена цена, и был ли сам факт завышения этой цены.