Бывшего топ-менеджера Sanofi переманили в J&J

Бывший глава отдела исследований и разработок Sanofi Джон Рид перейдет в Johnson & Johnson. Он займет пост исполнительного вице-президента по фармацевтическим исследованиям, сообщается на сайте компании.

Рид приступит к работе в J&J 3 апреля. Он заменит Уильяма Хейта, который с августа 2022 года исполнял обязанности главы отдела фармацевтических разработок J&J.

«Я очень рад присоединиться к Johnson & Johnson, я разделяю приверженность компании инновациям для победы над болезнями и улучшения здоровья людей», — заявил Рид.

The Endpoints News пишет, что за свою десятилетнюю работу в фармотрасли Рид добился ограниченного успеха в создании новых блокбастерных препаратов. При этом он высоко ценится как эксперт в этой области и хорошо умеет привлекать инвестиции к лекарствам на средних и поздних стадиях разработки.

В настоящий момент J&J готовится получить разрешения на использование четырех препаратов в США. Среди них talquetamab против множественной миеломы и aprocitentan против гипертонии. В ЕС J&J ждет одобрения niraparib в качестве терапии первой линии при метастатическом резистентном к кастрации раке предстательной железы.

В начале этой недели «ФВ» сообщал, что Рид покинет пост руководителя отдела исследований и разработок компании Sanofi. До Sanofi Рид был руководителем отдела фармацевтических исследований и разработок компании Roche. Также занимал должность генерального директора независимого некоммерческого биомедицинского исследовательского учреждения в Калифорнии.