Четырех бывших руководителей Novartis оправдали по обвинению во взяточничестве, сообщает eKathimerini.com. Коррупционный скандал разгорелся в 2016 году, греческих врачей и государственных служащих обвинили в том, что они получали откаты от фармкомпании в период с 2006 по 2015 год.

Спустя семь лет после начала расследования Совет судов по делам о мелких правонарушениях вынес судебное решение и оправдал бывшего вице-президента Novartis Greece Константиноса Фрузиса, бывшего советника министерства здравоохранения Никоса Маниадакиса, а также трех руководителей материнской компании Novartis.

Тем не менее расследование все еще продолжается в отношении врачей, которые, согласно обвинению, получали деньги за выписывание препаратов компании.

В 2022 году Novartis выплатила Министерству юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам 345 млн долл. по искам о взяточничестве в нескольких странах, включая Грецию. Тогда Novartis признала, что использовала мероприятия, посвященные медицине, и другие методы для подкупа греческих чиновников и поставщиков медицинских услуг. Компания проводила эти выплаты в период с 2000 по 2010 год и с 2012 по 2015 год.

C 2015 года Novartis также выплатила миллионы долларов в качестве компенсации и штрафов по обвинениям в откатах в Южной Корее и Китае.