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Бывший коммерческий директор «Сбер Еаптеки» займется созданием сети производственных аптек

15.05.2023
16:34
Руслан Мавлиханов

Евгения Ламина займется созданием сети производственных аптек в России. Ранее она из «Сбер Еаптеки» перешла на работу в азербайджанскую компанию Avromed.

Евгения Ламина

Бывший коммерческий директор «Сбер Еаптеки» Евгения Ламина займется модернизацией производственных аптек в России. Об этом сообщил канал «Право на здоровье». Ламина подтвердила «ФВ» эту информацию, она стала управляющим партнером в компании «Технология лекарственных форм», где будет курировать вопросы развития бизнеса. Компания специализируется на оказании услуг фармпредприятиям: регистрация продуктов, поставки субстанций, оснащение аптек и т.д.

В мае прошлого года Ламина оставила должность в «Сбер Еаптеке» и устроилась в крупнейший холдинг по импорту фармпродукции в Азербайджане — компанию Avromed.

Ламина вернулась в Россию для участия в новом проекте — создании сети производственных аптек. «Предполагается, что это будут высокотехнологичные производственные аптеки нового поколения», — пишет «Право на здоровье».

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