Бывшую замглавы депздрава Брянской области подозревают в получении взяток при закупках лекарств

В Брянской области задержали бывшего заместителя директора регионального департамента здравоохранения. Ее подозревают в получении взяток на общую сумму более 1,5 млн руб. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, с сентября 2021 года по декабрь 2022 года подозреваемая получала деньги через посредника, она обеспечила заключение договоров на поставку лекарств без конкурса.

Имя чиновницы и название фармкомпании не раскрывается. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взяток в виде денег в крупном размере).

Также задержан посредник, его обвиняют по ч.4 ст.291.1 УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.