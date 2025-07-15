ЦБ готовит изменения в процедуру выхода на IPO

Банк России опросил участников рынка (получено 350 комментариев) по вопросу использования модельной (типовой) документации, необходимой при проведении первичного публичного предложения (IPO). ЦБ подвел итоги опроса в опубликованном «Отчете об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций». Регулятор предложил стандартизировать модельные документы для проведения IPO, чтобы упростить и удешевить выход компаний на биржу. Противники стандартизации считают, что каждая IPO-сделка уникальна и требует гибкого подхода к оформлению.

«Участники рынка согласились с необходимостью адаптировать проспект ценных бумаг под нужды инвесторов, раскрывать информацию о подходах и принципах аллокации до начала публичного размещения, о фактическом распределении акций по его итогам, сведения об ограничении отчуждения (обременения) акций и о механизме стабилизации цены акций после IPO. А также подтвердили целесообразность определения ключевых элементов структуры годового отчета акционерного общества, чтобы повысить его информационную ценность», — говорится в отчете.

Самым спорным стал вопрос по раскрытию прогнозов деятельности эмитента, наличию независимых аналитических отчетов (не менее двух) об оценке справедливой стоимости компании при выходе на IPO, необходимости проверки и подтверждения достоверности и полноты информации в проспекте ценных бумаг и его подписания организаторами размещений.

«Эмитент будет привлекать профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по подготовке проспекта ценных бумаг и (или) размещению эмиссионных ценных бумаг, для подтверждения достоверности и полноты информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, и его подписания. Ответственность лица, подписавшего проспект ценных бумаг, за недостоверную, неполную и (или) вводящую в заблуждение информацию должна стать дополнительной гарантией качества подготовки эмиссионной документации», — говорится в отчете.

Отчет содержит итоговые предложения Банка России по изменению регулирования публичных размещений акций с учетом проведенных консультаций с участниками рынка. На их основе регулятор планирует до конца 2025 года подготовить соответствующие изменения в действующее регулирование.