ЦРПТ дал рекомендации по настройке регистраторов в зонах с заглушенным сигналом спутников
Оператор системы маркировки советует участникам рынка при настройке регистраторов выбытия (РВ) подальше отъехать от «глушилок» сигнала ГЛОНАСС. Делать это желательно заблаговременно, сказала руководитель группы проекта «Фарма» ЦРПТ Александра Тихонова в ходе вебинара, передает корреспондент «ФВ».
Регистратору выбытия не требуется постоянная связь со спутником, а лишь один сеанс связи в несколько суток, пояснила Тихонова, отвечая на наиболее частые вопросы от пользователей, которые поступают в службу поддержки. Для проверки доступности спутников на РВ необходимо зайти в сервис «Проверка РВ» — «Спутники». Там располагается вся информация по поиску спутника.
«Мы, конечно, рекомендуем выполнять синхронизацию со спутниками не в день, когда наступает блокировка сигнала, а заблаговременно, — уточнила эксперт. — Например, за пять дней до блокировки. Если РВ имеет постоянную связь со спутниками, то таймер будет постоянно обновляться. Но если все-таки рядом установлены глушители сигнала, то, конечно, рекомендуем на время поиска спутника отъехать подальше от глушителя для того, чтобы настроить синхронизацию и дальше без перебоев продолжать работать».
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