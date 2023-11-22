ЦРПТ дал рекомендации по настройке регистраторов в зонах с заглушенным сигналом спутников

Оператор системы маркировки советует участникам рынка при настройке регистраторов выбытия (РВ) подальше отъехать от «глушилок» сигнала ГЛОНАСС. Делать это желательно заблаговременно, сказала руководитель группы проекта «Фарма» ЦРПТ Александра Тихонова в ходе вебинара, передает корреспондент «ФВ».

Регистратору выбытия не требуется постоянная связь со спутником, а лишь один сеанс связи в несколько суток, пояснила Тихонова, отвечая на наиболее частые вопросы от пользователей, которые поступают в службу поддержки. Для проверки доступности спутников на РВ необходимо зайти в сервис «Проверка РВ» — «Спутники». Там располагается вся информация по поиску спутника.