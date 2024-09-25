ЦРПТ объяснил аптекам, что делать с некорректными кодами маркировки БАД

В чем заключается проблема

О грядущих сложностях при реализации БАД аптеки накануне сообщили «ФВ». Суть разрешительного режима в том, что касса автоматически отправляет код маркировки в «Честный знак», как только продавец отсканирует этот код. Если касса получает положительный ответ системы, то добавляет товар в чек. Если «Честный знак» сообщает об ошибке, касса не добавит товар в чек, значит, продать его не получится.

«До этого момента аптеки принимали БАД партией, не сканируя код каждой упаковки. Сейчас проверка полных данных с помощью сканирования криптокода будет происходить непосредственно на кассе. Если информация не совпадет с данными в «Честном знаке», нам откажут в продаже. Возникает вопрос: что должна делать аптека, которая уже приобрела товар и поставила его на баланс?», — отметил председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик.

Что рекомендует «Честный знак»

Если при визуальном осмотре видно, что код поврежден или нанесен производителем некорректно, аптеки должны сразу возвращать такой товар в оптовое звено и далее производителю, сообщили «ФВ» в ЦРПТ.

«Нанесение кода маркировки определенного класса качества, неотделимость кода от потребительской упаковки (без повреждения самой упаковки), подача сведений о вводе в оборот на каждую единицу продукции — ответственность производителя или импортера. Поэтому, в случае, если происходит возврат по причине некорректности нанесения или статуса кода маркировки — финансовые затраты, в том числе на логистические процедуры, должен нести производитель», — рассказали в пресс-службе ЦРПТ.

Оператор рекомендует не принимать себе на баланс подобные упаковки, фактически не имеющие подтверждения подлинности, а сразу связываться с поставщиком и возвращать некачественный товар.

«Только таким образом можно быстро научить производителя наносить корректные коды», — отметили в пресс-службе, добавив, что оператор готов принять участие в каждом конкретном случае.