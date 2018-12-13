ЦРПТ подтвердил готовность уменьшить длину кода маркировки, чтобы ускорить внедрение системы

11:05
18 декабря 2018
322

В ходе обсуждения с отраслью вопросов маркировки лекарств оператор ЦРПТ поддержал инициативу ее лидеров, в частности компании «Фармстандарт», ускорить внедрение системы маркировки за счет упрощения технологии печати кода, а именно уменьшения количества символов в нем.

Таким образом, качество и скорость печати кодов на упаковках лекарств будут соответствовать принятым ранее требованиям, что не потребует времени на перенастройку оборудования. Решение не распространяется на производство высокозатратных лекарственных препаратов, включенных в государственную программу «12 высокозатратных нозологий».

Криптокод – это дополнительные символы в коде Data Matrix, наносимом на упаковку товаров. Он централизованно генерируется оператором с помощью отечественных технологий криптографии и исключает появление «двойников» и возможность повторного вывода на рынок товаров. 

Тестирования на производствах различных компаний демонстрируют, что механизм с печатью длинного кода успешно работает, но в некоторых случаях требует дополнительной калибровки и настройки оборудования для увеличения плотности печати кода. По оценке участников рынка, этот процесс требует дополнительного времени. При этом, согласно действующему законодательству, с января 2020 г. всем производителям необходимо перейти на обязательную маркировку своей продукции, а дистрибьюторам и аптечным сетям – обеспечить движение и продажу маркированных лекарств. 

ЦРПТ вместе с отраслью инициирует внесение этих поправок в методические рекомендации текущего эксперимента. Таким образом, эта инициатива гарантирует, что отрасль сможет выполнить требования закона и обеспечить маркировку лекарств в срок, поставленный Правительством РФ.

Источник: ЦРПТ

Компании
ЦРПТ
Сервисная компания

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
Сегодня
Обсуждение законопроекта об интернет-торговле лекарствами переносится на следующий год  
Вчера
Дмитрий Медведев подписал постановление о сроках внедрения маркировки
13.12.2018
Фискальные данные системы маркировки лекарств оператор будет обрабатывать самостоятельно
Популярное
12.12.2018
«7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
8481
Вчера
Росздравнадзор изымает из обращения серию субстанции дротаверина гидрохлорид и произведенные из нее препараты
3806
12.12.2018
Представители аптек указали на проблемы с дешифровкой промаркированных лекарств
3008
12.12.2018
АСНА делает ставку на высокомаржинальные продукты 
2016
Вчера
В штате фармкомпаний появляется новая позиция – менеджер по эффективности маркетинга
1866