ЦРПТ попросили уточнить порядок процедуры возврата товара

«СоюзФарма» направила обращение оператору системы МДЛП с просьбой включить в инструкцию, описывающую процедуры представления сведений субъектами обращения лекарственных средств, дополнительные опции. Среди них — формирование уведомлений об обращении взыскания на товар и необходимости возврата товара, рассказала исполнительный директор ассоциации Мария Литвинова.

Кроме того, отрасли необходим порядок отражения процедуры возврата лекарственного препарата поставщику в связи с обращением на него взыскания как на предмет залога, формирование уведомлений об обращении взыскания на товар и необходимости возврата товара.

В случае подачи организацией-должником заявления на банкротство, по решению суда ассоциация просит ЦРПТ применять функцию блокировки в системе всего товара, находящегося на балансе должника. Письмо есть в распоряжении «ФВ».

В начале ноября «СоюзФарма» направила письмо руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой обратить внимание на трудности дистрибьюторов. Речь идет о ситуациях, когда поставщики не могут забрать свой товар у аптек-должников. В ассоциацию поступают обращения от аптечных организаций о том, как отразить в системе МДЛП процедуру возврата лекарственного препарата поставщику в связи с обращением на него взыскания как на предмет залога. Подобные ситуации распространены в настоящее время в силу экономических условий работы аптеки.

Действующим законодательством не предусмотрено внесение в систему МДЛП информации о правах собственности и способах расчета между участниками системы мониторинга, сказано в ответе Росздравнадзора, подписанном начальником Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ириной Крупновой. Это касается и отслеживания финансовых взаимоотношений между субъектами обращения лекарственных средств.

Сведения о действиях, которые должны регистрироваться в системе МДЛП в случае возникновения разногласий между отправителем и получателем лекарственных препаратов, описаны в разделе 4.7.5 «Процедура арбитража» инструкции «Паспорта процессов», уточнили в Росздравнадзоре. А сведения о действиях, которые должны регистрироваться в системе МДЛП при отзыве субъектом обращения — отправителем — сведений о передаче лекарственных препаратов получателю, описаны в разделе 10.2 инструкции «Паспорта процессов»

Функции, которые «СоюзФарма» предлагает возложить на систему маркировки, требуют изменения логики работы системы, интеграции с иными госинформсистемам и не соответствуют закону, считают в ЦРПТ. Кроме того, они создают существенные риски для ведения бизнеса: в функционале блокировки усматривается риск случайного или злонамеренного использования подобной функции со стороны поставщика, что может заблокировать всю деятельность получателя по всем препаратам (а не только поставленным).

«Союзфарме» корректно адресовать свой запрос в органы законодательной власти, а не оператору системы маркировки, — отметили в ЦРПТ. — Процедура возврата препаратов, выданных в кредит, уже есть в системе, она ничем не отличается от простого возврата в рамках продажи. Включение же новых вариантов описания документов взаимодействия потребует масштабной доработки всеми участниками рынка».