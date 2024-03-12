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ЦРПТ разъяснил порядок...

ЦРПТ разъяснил порядок вывода БАД из оборота при продаже на маркетплейсе

12.03.2024
15:33
Екатерина Погонцева
Для выбытия маркированных БАД, реализованных на маркетплейсе, допускаются две основные схемы передачи данных. Выбор зависит от того, отгружается ли товар на склад интернет-площадки или нет.
Фото: freepik.com

ЦРПТ разъяснил, как выводить БАД из оборота при продаже на маркетплейсе. Как сообщил «ФВ» оператор маркировки, при работе с онлайн-площадками существуют две основные схемы передачи данных в систему маркировки «Честный знак». Все зависит от того, отгружается ли БАД на склад маркетплейса или нет. Если да, то маркетплейс становится участником оборота и сам выводит коды маркировки из оборота.

При отгрузке БАД на склад маркетплейса поставщик оформляет универсальный передаточный документ, помещая в него коды маркировки. Совершив продажу товара, маркетплейс выводит коды маркировки из оборота при помощи чека.

В рамках второй схемы маркетплейс не обязан выполнять роль участника оборота БАД, так как отгрузка на его склад не предусмотрена. В этом случае выбытие также может осуществляться двумя способами. Маркетплейс может оформлять агентский чек с кодом маркировки по договоренности с продавцом: данные о продаже будут передаваться в систему автоматически. Если договоренности нет, чек пробивается без кода маркировки и продавец через личный кабинет передает данные в систему. Во втором случае при отгрузке товара со склада продавца он сам выводит коды маркировки, выбирая как причину вывода «Дистанционная продажа», отметил оператор системы «Честный знак».

По данным DSM Group, в 2022 и 2023 годах БАД лидировали в структуре продаж аптечного ассортимента в e-com. В прошлом году на их долю пришлось 24,3% интернет-продаж (в 2022 — 19,6%).

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