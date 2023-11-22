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ЦРПТ зафиксировал четырехкратное...

ЦРПТ зафиксировал четырехкратное снижение числа нарушений при выбытии лекарств

22.11.2023
13:24
Екатерина Погонцева
Доля всех выбытий лекарств с нарушениями снизилась с 4,2 до 1,2% за полтора года. Пик нарушений наблюдался в июне: 10,2%. Однако оператор системы МДЛП этот всплеск не комментирует.
Фото: Екатерина Погонцева

Доля выбытий лекарств с нарушениями за полтора года уменьшилась почти в четыре раза. Прежде всего речь идет о выбытии без предварительной постановки препаратов на баланс участником рынка. Об этом руководитель проекта группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий – оператора государственной системы маркировки «Честный знак» Алексей Косарев рассказал в ходе вебинара, передает корреспондент «ФВ».

«С 1 сентября перестал действовать уведомительный режим, на наш взгляд, отрасль достаточно легко пережила это, и мы видим позитивный тренд, что у нас снижается количество нарушений в части вывода лекарственных препаратов из оборота без предварительной постановки их на баланс участником, — прокомментировал Косарев. — Тем самым все участники, работающие с данными системы МДЛП, стали получать существенно более «чистые» данные. Минздрав и Росздравнадзор стали видеть более адекватную картину расходования ЛС и их остатков в местах деятельности».

Представитель ЦРПТ поблагодарил участников рынка за достижение таких результатов. 

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