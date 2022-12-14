CSL заключила сделку по производству нового поколения мРНК-вакцин с Arcturus

Дочерняя компания CSL под названием CSL Seqirus заключила с Arcturus Therapeutics соглашение, направленное на разработку, производство и продажу вакцин с самоамплифицирующейся информационной рибонуклеиновой кислотой (sa-mRNA). Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

В рамках сделки CSL получит доступ к платформе Arcturus по созданию вакцин на основе технологии sa-mRNA. Недавно Arcturus сообщила о результатах III фазы крупного исследования вакцины против COVID-19. Препарат достиг первичных и вторичных контрольных точек, связанных с предотвращением инфекции и тяжелой формы заболевания. Он также показал благоприятный профиль безопасности и переносимости.

CSL будет иметь эксклюзивную лицензию на технологию мРНК от Arcturus в области разработки препаратов против гриппа, COVID-19 и других респираторных вирусных заболеваний.

«Sa-mRNA — это прорывная технология, которая находится на переднем крае инноваций, когда речь заходит о разработке вакцин», — сообщил руководитель отдела исследований и разработок CSL и главный медицинский директор компании Билл Меццанотт.

По условиям соглашения, CSL заплатит Arcturus 200 млн долл. авансом. По мере прохождения определенных этапов разработки Arcturus будет иметь право на выплаты в размере свыше 1,3 млрд долл. Дополнительно компания может получить более 3 млрд долл. в зависимости от показателей продаж.