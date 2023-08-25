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Аптечная сеть CVS...

Аптечная сеть CVS создаст новое предприятие по производству и продаже биоаналогов

25.08.2023
15:37
Николай Соколов
CVS Health создаст новую компанию Cordavis, которая будет заниматься производством и продажей биоаналогов.

Аптечная сеть CVS Health объявила о создании дочерней компании Cordavis. Она будет работать напрямую с производителями над коммерциализацией и совместным производством биоаналогов для рынка США. Об этом сообщает Reuters.

В 2024 году компания будет сотрудничать с подразделением компании Novartis Sandoz для продвижения на рынок Hyrimoz, биоаналога блокбастера от артрита компании AbbVie «Хумира». Цена на препарат будет на 80% ниже, чем у оригинала.

В США на текущий момент восемь компаний предлагают альтернативу «Хумире». Разработка биоаналогов обходится гораздо дороже, чем производство дженериков, поэтому производители биоаналоговых препаратов обращают основное внимание на блокбастеры.

С помощью Cordavis CVS может поменять ситуацию, пишет BioPharmaDive. «Благодаря нашему непосредственному участию мы расширим цепочку поставок и обеспечим доступность биоаналогов на рынке», — заявил главный фармацевт CVS Прем Шах. CVS отметила, что может также работать с компаниями над совместным производством биоаналогов.

Аналитики прогнозируют, что к 2029 году продажи биоаналогов могут достичь 100 млрд долл. Это обусловлено тем, что у ряда крупнейших фармкомпаний вскоре истекут патенты на основные препараты. Среди них — «Китруда» компании MSD (в США и Канде — Merck&Co), «Дарзалекс» Johnson & Johnson и «Энбрел» компании Amgen.

Ранее компания Coherus BioSciences заключила партнерское соглашение с Cost Plus Drugs, интернет-аптекой, которая продает лекарств напрямую покупателям. Она продает свой биоаналог «Хумиры» за 569,27 долл. в месяц. Оригинальный препарат стоит почти 7 тыс. долл. в месяц.

Аналитик из Global Healthy Living Foundation Роберт Поповян считает, что решение CVS продавать Hyrimoz со скидкой 80% через Cordavis, вероятно, было реакцией на партнерство Coherus и Cuban.

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