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Celltrion выиграла первое...

Celltrion выиграла первое дело в патентном споре с Regeneron

21.11.2022
13:13
Николай Соколов

Celltrion выиграла первый суд по патентам на препарат «Эйлеа» от Regeneron. Корейская компания разработала дженерик и стремится вывести его на рынок.

Корейская Celltrion заявила, что выиграла первое судебное разбирательство по поводу двух патентов на препарат «Эйлеа» от Regeneron, сообщает Korea Biomedical Review. В 2021 году Celltrion присоединилась к Mylan, подавшей иск против Regeneron в США. Компании требуют пересмотра патентов и вывода на рынок дженериков «Эйлеа».

Срок действия двух патентов истекает в январе и мае 2032 года соответственно. По словам представителя Celltrion, если компания выиграет второй иск о признании патентов недействительным, дженерик Celltrion CT-P42 сможет выйти на рынок США после завершения разработки.

«Принимая во внимание эту победу в первом судебном разбирательстве по аннулированию американского патента, мы ожидаем, что CT-P42 беспрепятственно выйдет на рынок США, — заявил представитель Celltrion. — Мы сосредоточимся на разработке продуктов, чтобы высококачественные биофармацевтические препараты были доступны пациентам с глазными заболеваниями в США».

Celltrion подала иск о признании недействительным еще одного патента Regeneron, связанного с составом «Эйлеа», в сентябре 2021 года. В начале этого года компания выиграла судебное дело.

«Эйлеа» применяется для лечения ряда глазных заболеваний, таких как неоваскулярная «влажная» форма возрастной макулярной дегенерации, макулярый отек и заболевания сосудов сетчатки.

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