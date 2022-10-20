Центр Гамалеи получил разрешение на исследование вакцины от вируса Ласса

Минздрав выдал разрешение на испытания вакцины «ГамЛассаВак» для профилактики инфекции, вызываемой вирусом Ласса. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, планируется I фаза клинического исследования. В ней будут изучать безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины у взрослых здоровых добровольцев.

В исследовании примут участие 64 добровольца. Испытания планируется проводить на базе четырех медицинских центров, расположенных в Санкт-Петербурге и Москве. Среди них: НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ, Сеченовского университета, НИИ Эко-безопасность и инфекционной клинической больницы №1 департамента здравоохранения Москвы.

Первую фазу исследования предполагается закончить к концу 2023 года.

«ГамЛассаВак» – двухкомпонентная комбинированная векторная вакцина, сказано в протоколе исследования.

По данным реестра клинических исследований, это первое разрешение на исследование вакцины против вируса Ласса.

Лихорадка Ласса – острое инфекционное вирусное заболевание. Возбудителем является аренавирус из семейства Arenaviridae. Лихорадка Ласса является эндемическим заболеванием большей частью стран Западной Африки. На эндемичных территориях передача вируса человеку происходит в результате контакта с пищей или предметами, инфицированными грызунами преимущественно крысами. Вирус лихорадки Ласса может передаваться от заболевшего человека другим людям.

Специфическая терапия и профилактика в мире пока не разработана. На ранних стадиях заболевания противовирусное лечение проводят внутривенным введением рибавирина.