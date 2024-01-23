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Центр Гамалеи разрабатывает...

Центр Гамалеи разрабатывает первую вакцину от гриппа на основе аденовируса 19-го типа

Эксклюзив
23.01.2024
10:00
Елена Воронина
Создание новой внутримышечной вакцины против двух типов гриппа ведет Центр им. Гамалеи. В разработке используется новый вектор — аденовирус человека 19-го типа, выяснил «ФВ».
Фото: Freepik

Центр им. Гамалеи разрабатывает новую вакцину против гриппа А и В, в качестве вектора которой планируется использовать аденовирус человека 19-го типа, выяснил «ФВ». Информация размещена на сайте госзакупок.

Сейчас в мире используются живые и инактивированные вакцины для профилактики гриппа. Векторные вакцины против гриппа находятся на этапе клинических исследований.

Описание вакцины-кандидата против гриппа содержит указание на использование рекомбинантных аденовирусных частиц, включено в техническое задание или описание объекта закупки. Новая векторная вакцина предназначена для внутримышечного введения. Вектор — аденовирус 19-го типа — доставляет ген гемагглютинина вирусов гриппа A и B, указано в задании.

Гемагглютинин — поверхностный белок вирусов гриппа, наряду с нейраминидазой относится к наиболее изменяемым антигенам, что требует ежегодного обновления состава противогриппозных вакцин. Среди циркулирующих сейчас вирусов сезонного гриппа А гемагглютинин представлен H1 и H3 типами, высокопатогенного гриппа — H5, H7, вирусов гриппа В — HA.

Иммунобиологический препарат разрабатывается как трех и/или четырехвалентная вакцина, для защиты от трех или четырех штаммов гриппа.

Препарат планируется для регистрации в России по правилам Евразийского экономического союза, указано в техническом задании. В 2023 году подана заявка на получение патента на изобретение «Экспрессионный вектор на основе аденовируса человека 19-го серотипа и способ его применения». Центр проводил оценку рыночной стоимости права использования результатов интеллектуальной деятельности, исполнение работ по договору должно завершиться в декабре 2023 года.

По данным государственного реестра Минздрава, Центр им. Гамалеи разрабатывает и проводит клинические исследования двух векторных вакцин от гриппа.

Иммунобиологический препарат «ГамФлюВак» предназначен для профилактики гриппа А и не включает защиту от гриппа В, название препарата «ГамФлюВак-Квадри» и протокола не содержат указание на типы вирусов, для которых предназначена вакцина. Оба препарата разработаны для назального, невнутримышечного введения, указано в реестре.

Информация о разработке вакцин против гриппа также содержится на официальном сайте Центра им. Гамалеи. Два действующих патента, представленных там, относятся к вакцинам против гриппа А, содержащей псевдоаденовирусные частицы на основе аденовирусов 5-го типа.

В мире широко исследуют кандидатные вакцины с использованием аденовирусных векторов. В основном это аденовирус человека 5-го и 26-го типов, несколько вакцин против COVID-19, лихорадки Эбола с их использованием получили одобрение регуляторов стран мира, включая «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ГамЭвак-Комби» Центра им. Гамалеи.

В качестве векторов в разрабатываемых препаратах также используют аденовирусы человека 35-го, 4-го, 6-го и 7-го типов, аденовирусы шимпанзе 3-го и 63-го типов. Использование 19-го типа в качестве вектора упоминается лишь в экспериментальных исследованиях на животных.

В недавней публикации сотрудников Центра им. Гамалеи указано: рекомбинантные векторы на основе аденовирусов группы D, включающей 19-й и 26-й типы, обладают иммуногенностью и безопасностью. В работе 2023 года представлены результаты оценки напряженности иммунитета против аденовирусов группы на территории Москвы, но не оценка экспериментальных вакцин.

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