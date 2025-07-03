Центр Гамалеи разработал подобную «Спутнику V» вакцину от бешенства

Новую вакцину от бешенства «ГамРабиВак» разработал Центр им. Гамалеи. Она создана с использованием технологии аденовирусного вектора. Информация указана в техническом задании на доклиническое исследование препарата, обратил внимание «Союз Докторов». По данным издания, разработка вакцины, испытания на животных и добровольцах выполняются в рамках Государственного задания, утвержденного Минздравом.

«ГамРабиВак» содержит ключевой ген G вируса бешенства, который доставляет в организм аденовирус в качестве носителя или вектора. Иммунобиологический препарат будет вводиться человеку однократно внутримышечно, говорится в техническом задании.

В недавней публикации, среди авторов которой директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург и заместитель Денис Логунов, экспериментальная вакцина от бешенства показала 100%-ную защиту лабораторных животных от заражения, несмотря на практически абсолютную летальность возбудителя.

В экспериментальной работе использован аденовирус человека 5-го типа (подобно «Спутнику V»), несущий ген G вируса. Экспериментальный препарат вводился также однократно.

Центр им. Гамалеи приступил к первому этапу испытаний на животных для оценки общих токсических свойств препарата. Он оценивается в 4,4 млн руб.

Государственное задание включает и клинические исследования I фазы для «изучения безопасности, реактогенности и иммуногенности новой антирабической векторной вакцины».<

Весь перечень работ планируется провести в течение 2025—2026 годов.

Существующие вакцины от бешенства относятся к инактивированным препаратам. Они эффективны, но для выработки защитного титра антител и предотвращения заболевания их необходимо вводить многократно. Зарегистрированные в России вакцины — «КОКАВ», «Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная» вводят от трех до шести раз, указано в инструкциях препаратов.

При производстве инактивированных вакцин необходима работа с живыми вирусами бешенства, что усложняет процесс и требует обеспечения высокого уровня безопасности производства. Сначала вирус «выращивают» в культуре клеток, после чего с помощью определенных технологических мероприятий инактивируют — лишают патогенных свойств. Это делает разработку вакцин, вводимых с меньшей кратностью и лишенных указанных рисков, актуальной.

ВОЗ рекомендует три антирабических вакцины, которые прошли преквалификацию организации. Все три также изготовлены с использованием технологии инактивации вируса — RABIVAX-S от индийской компании Serum Institute of India Pvt. Ltd, VaxiRab N от индийской компании Zydus Lifesciences Limited и VERORAB от французской Sanofi Pasteur. В США применяют инактивированную RabAvert, Imovax Rabies, которые вводят от 3 до 5 раз.

Векторные вакцины против бешенства одобрены в мире, но применяются в основном для иммунизации диких животных в природе. Это жидкая RABORAL, где генетический материал «доставляет» вирус осповакцины. Векторная вакцина ONRAB одобрена в Канаде для иммунизации диких животных, генетический материал «доставляет» аденовирус 5-го типа.