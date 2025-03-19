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Центр Гамалеи сообщил...

Центр Гамалеи сообщил о результатах КИ вакцины против ротавируса для детей

19.03.2025
12:41
Отдел новостей
Центр им. Гамалеи завершил клинические испытания первой российской вакцины против ротавирусной инфекции на детях. Исследование подтвердило безопасность и эффективность препарата. В гражданский оборот «Гам-VLP-рота» может быть введена в 2026 году и включена в Национальный календарь прививок.
Фото: 123rf.com

В Центре им. Гамалеи завершили испытания отечественной вакцины против ротавирусной инфекции в возрастной группе от девяти месяцев до шести лет. Руководитель лаборатории молекулярной диагностики ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Татьяна Гребенникова сообщила о безопасности и иммуногенности препарата, пишут «Известия».

Минздрав выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение КИ препарата «Гам-VLP-рота» в 2023 году. Тогда его тестировали на добровольцах от 18 до 45 лет. Вакцина разработана на основе вирусоподобных частиц ротавируса типа А с адъювантом (соединение или комплекс веществ, используемое для усиления иммунного ответа). Такие вакцины лишены генетического материала и не реплицируются. Препарат вводится в виде эмульсии для внутримышечного введения, говорится в реестре КИ.

Вторая фаза КИ началась в июле 2024 года. Цель исследования: сравнительная оценка переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины «Гам-VLP-рота» и плацебо при первичной трехкратной иммунизации детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет, и вакцины «Гам-VLP-рота» и вакцины «Рота-V-Эйд» при первичной трехкратной иммунизации детей в возрасте от шести до 32 недель.

В России зарегистрированы две вакцины от ротавирусной инфекции. Это препарат «Рота-V-Эйд» (от индийского производителя Serum Institute) и «РотаТек» производства MSD (США). Обе вакцины пентавалентные и живые, для приема внутрь.

Вакцинация от ротавирусной инфекции в нашей стране не входит в национальный календарь прививок.

В ближайшее время планируется протестировать препарат на детях от восьми до 32 недель, сообщила Гребенникова. Закончить испытания планируют к концу лета. Ожидается, что успешное завершение всех этапов испытаний позволит включить вакцину в национальный календарь прививок, что значительно снизит заболеваемость ротавирусной инфекцией среди детей в России.​

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