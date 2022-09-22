Центр лекобеспечения будет определять поставщиков онкологических лекарств
Глава Минздрава подписал приказ о наделении Центра лекобеспечения определять поставщиков онкологических лекарств для федеральных государственных бюджетных учреждений при проведении централизованных закупок.
Минздрав наделил ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» полномочиями определять поставщиков для федеральных государственных бюджетных учреждений при проведении централизованных закупок лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Приказ № 516н от 28.07.2022 подписал глава Минздрава Михаил Мурашко.
В приказе описывается порядок взаимодействия Центра лекобеспечения с ФГБУ. В списке учреждений:
- ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова;
- НМИЦ гематологии;
- НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова;
- НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина;
- НМИЦ им. В. А. Алмазова;
- НМХЦ им. Н.И. Пирогова;
- НМИЦ онкологии;
- РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова;
- РНЦРР;
- НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова;
- НМИЦ радиологии.
Препараты в разных лекарственных формах, которые будет закупать Центр лекобеспечения:
- Винкристин;
- Даунорубицин;
- Доксорубицин;
- Идарубицин;
- Ипилимумаб;
- Карбоплатин;
- Ниволумаб;
- Пембролизумаб;
- Пертузумаб;
- Рамуцирумаб;
- Темозоломид;
- Эпирубицин;
- Этопозид.
Нет комментариев
Комментариев: 0