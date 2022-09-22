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Центр лекобеспечения будет...

Центр лекобеспечения будет определять поставщиков онкологических лекарств

22.09.2022
18:32
Ринат Васбеев

Глава Минздрава подписал приказ о наделении Центра лекобеспечения определять поставщиков онкологических лекарств для федеральных государственных бюджетных учреждений при проведении централизованных закупок.

Минздрав наделил ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» полномочиями определять поставщиков для федеральных государственных бюджетных учреждений при проведении централизованных закупок лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Приказ № 516н от 28.07.2022 подписал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В приказе описывается порядок взаимодействия Центра лекобеспечения с ФГБУ. В списке учреждений:

  1. ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова;
  2. НМИЦ гематологии;
  3. НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова;
  4. НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина;
  5. НМИЦ им. В. А. Алмазова;
  6. НМХЦ им. Н.И. Пирогова;
  7. НМИЦ онкологии;
  8. РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова;
  9. РНЦРР;
  10. НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова;
  11. НМИЦ радиологии.

Препараты в разных лекарственных формах, которые будет закупать Центр лекобеспечения:

  1. Винкристин;
  2. Даунорубицин;
  3. Доксорубицин;
  4. Идарубицин;
  5. Ипилимумаб;
  6. Карбоплатин;
  7. Ниволумаб;
  8. Пембролизумаб;
  9. Пертузумаб;
  10. Рамуцирумаб;
  11. Темозоломид;
  12. Эпирубицин;
  13. Этопозид.

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