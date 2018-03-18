Центробанк приостановил допэмиссию «Аптечной сети 36,6»

«Банк России 13.12.2018 принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6"», — говорится в сообщении.

В начале октября акционеры аптечной сети одобрили увеличение уставного капитала компании в 3,6 раза через допэмиссию 6 млрд обыкновенных акций номиналом 64 коп. Сейчас уставный капитал «36,6» составляет 1,492 млрд руб., он разделен 2,331 млрд акций номиналом 64 коп.

Группа компаний «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 г., занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевыми брендами группы являются аптеки «36,6», «Горздрав» и A.v.e.

Чистый убыток «Аптечной сети 36,6» по МСФО в первом полугодии вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,1 млрд руб. Выручка за этот же период сократилась на 0,3%, до уровня в 22,6 млрд руб.

Источник: ПРАЙМ