Центросоюз России готов курировать развитие отрасли лекарственного растениеводства

07:57
6 ноября 2018

Екатерина Погонцева

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Потребкооперация готова подключиться к проекту по развитию отрасли по заготовке дикорастущих и культивированию лекарственных растений. Об этом было объявлено в ходе стратегической сессии, проведенной в Агентстве стратегических инициатив Ассоциацией производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств (АППТРЛС) при поддержке Национального агентства социальных коммуникаций (НАСК).

В работе сессии приняли участие более 60 экспертов. По ее результатам Ассоциацией и Центросоюзом РФ будет сформирована совместная рабочая группа по разработке региональных и федерального проектов «Лекарственное растениеводство» и интеграции их в национальные проекты, а также в Госпрограмму развития сельского хозяйства.

«Мы намерены создать такую систему, в которой люди смогут зарабатывать, – признался Председатель Совета Центросоюза РФ  Дмитрий Зубов. – В ближайшее время мы проведем мероприятия в разных регионах страны. Начнем с Чувашии, где потребкооперация сохранилась в первозданном виде. На форуме, который пройдет в Чебоксарах в двадцатых числах ноября, Центросоюз представит технологические новшества, с помощью которых мы собираемся развивать отрасль дикоросов, в том числе покажем систему платежей, которую разработали».

«Фермеры, которые выращивают лекарственные растения, «де-юре» не относятся к сельхозпроизводителям, – говорит президент АППТРЛС Андрей Козко, – и они сегодня не могут рассчитывать на государственную поддержку, которая предоставляется КФХ, сельскохозяйственным кооперативам и т.д. Сейчас мы готовим финансовое обоснование для Минфина, чтобы убедить внести изменение в законодательство в этой части. Наше партнерство с Центросоюзом видится очень перспективным, с большим потенциалом синергии, особенно в свете поручений Президента России по объединению кооператоров и предпринимателей и созданию условий для занятости населения».

В эти дни представители АППТРЛС  находятся в Крыму, где проводят встречи с представителями Торгово-промышленной палаты Крыма, научно-образовательных учреждений, производителями и фермерами, готовыми подключиться к выращиванию лекарственных растений и производству растительных фармсубстанций, традиционных растительных лекарственных средств и БАД.

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