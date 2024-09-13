Центру гематологии выделят 82,3 млн рублей на оборудование для высокотехнологичных лекарств

Правительство выделит Национальному медицинскому исследовательскому центру гематологии Минздрава 82,3 млн руб. на оснащение его оборудованием для разработки и производства высокотехнологичных лекарственных препаратов. Распоряжение № 2462-р от 11.09.24 о закупке подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На выделенные из резервного фонда средства будет закуплено «не менее 39 единиц» современного оборудования. Его список не публикуется. Контролировать закупку будет Минздрав с отчетом к 1 февраля 2025 года.

«Разработка и производство новых лекарственных препаратов — одна из основных целей утвержденной в 2023 году правительством Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Она направлена на обеспечение внутреннего рынка современными отечественными медикаментами и удовлетворение потребности граждан в необходимых препаратах», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.