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Центру гематологии выделят...

Центру гематологии выделят 82,3 млн рублей на оборудование для высокотехнологичных лекарств

13.09.2024
12:40
Правительство выделит из резервного фонда 82,3 млн руб. НМИЦ гематологии Минздрава для разработки и производства высокотехнологичных лекарственных препаратов к 2024 году. На выделенные средства в рамках стратегии «Фарма-2030» центр приобретет около 40 единиц современного оборудования.
Фото: ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России

Правительство выделит Национальному медицинскому исследовательскому центру гематологии Минздрава 82,3 млн руб. на оснащение его оборудованием для разработки и производства высокотехнологичных лекарственных препаратов. Распоряжение № 2462-р от 11.09.24 о закупке подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На выделенные из резервного фонда средства будет закуплено «не менее 39 единиц» современного оборудования. Его список не публикуется. Контролировать закупку будет Минздрав с отчетом к 1 февраля 2025 года.

«Разработка и производство новых лекарственных препаратов — одна из основных целей утвержденной в 2023 году правительством Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Она направлена на обеспечение внутреннего рынка современными отечественными медикаментами и удовлетворение потребности граждан в необходимых препаратах», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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