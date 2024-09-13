Центру им. Гамалеи дали разрешение на КИ завершающей фазы новой вакцины против COVID-19

Центр им. Гамалеи получил разрешение Минздрава на проведение завершающих фаз клинического исследования новой вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-VLT-мультивак». Информация об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств.

Ученые планируют провести двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование профилактической эффективности вакцины III—IV фаз. Сообщается, что в исследовании примут участие 1500 добровольцев от 18 до 60 лет.

«Гам-VLT-мультивак»— это вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2 в виде эмульсии для внутримышечного введения.

По словам руководителя отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики центра Татьяны Гребенниковой, которые приводит ТАСС, новая вакцина отличается от «Спутника V» и «Спутника лайт» включением нескольких антигенов — после иммунизации будут образовываться антитела широкого спектра действия, и вакцина будет защищать от коронавируса нескольких клайдов, включая Omicron.

Исследование будет проходить на базе Сеченовского университета, НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, Пермского государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера, Медико-санитарной части 163 ФМБА в Новосибирске, центрах ООО «Стратегические медицинские системы» и «МТ Малый» в Санкт-Петербурге. Завершить исследование планируется к концу 2025 года.

В России зарегистрировано 11 вакцин против коронавирусной инфекции: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для внутримышечного и назального применения, «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (в виде лиофилизата для приготовления раствора), «Гам-КОВИД-Вак Д» и «Гам-КОВИД-Вак М» (для детей и подростков), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «АВРОРА-КоВ», «Конвасэл», «КовиВак» и «Салнавак» (назальная).