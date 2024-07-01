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Цену на первый отечественный дженерик «Траженты» снизили на 9%

01.07.2024
12:32
ФАС согласовала цену на первый отечественный препарат для лечения сахарного диабета с МНН линаглиптин. Цена на него снижена на 9%.
Фото: 123rf.com

ФАС согласовала цену на препарат «Ликринта» (МНН линаглиптин) компании «Велфарм-М» для лечения сахарного диабета. Это первый отечественный дженерик препарата «Тражента» компании Boehringer. 
 
Согласованная цена на него снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат на 9%. Цена за упаковку «Ликринты» из 30 таблеток в дозировке 5 мг согласована на уровне 1 360 руб. При этом стоимость аналогичной дозировки «Траженты» зарегистрирована на уровне 1 501 руб.  

Селективный ингибитор дипептидилпептидазы-4 «Тражента» компании Boehringer был зарегистрирован в России в январе 2012 года. Препарат предназначен для широкого круга пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, не достигших целей лечения диетой и физической активностью, в качестве монотерапии или в комбинации с другими гипогликемическими препаратами. 

«Ликринту» компании «Велфарм-М» Минздрав зарегистрировал 17 апреля 2024 года. 

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