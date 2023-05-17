Цены на дефектурные дешевые препараты пересматривать не будут

Союз профессиональных фармацевтических организаций предложил не пересматривать цену на недорогое лекарство, если его стоимость была повышена из-за риска дефектуры по Постановлению Правительства № 1771 от 30.10.2020. Об этом на Фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге рассказала руководитель организации Лилия Титова, передает корреспондент «ФВ».

Согласно постановлению № 1771, в случае дефектуры или риска ее возникновения Минздрав может повысить цену на препарат. Повышенная цена действует в течение года, по истечении которого пересматривается и либо остается повышенной, либо снижается. По словам Титовой, целесообразно было бы установить минимальный порог для лекарств, цена на которые повышается и уже не меняется. Рассматриваются разные варианты порога — 50, 200, 500 руб.

Антимонопольный орган не возражает против этого, рассказала начальник Управления контроля здравоохранения ФАС Дарья Старых. Политика в отношении дешевых лекарств должна быть последовательной, сейчас для этих препаратов действует повышенная ставка ежегодной индексации цены, поэтому логично было бы внести поправки и в постановление № 1771.