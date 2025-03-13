Цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП выросли на 0,4% в феврале

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в феврале 2025 года.

За месяц цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,3%. В том числе на:

нафазолин — +4,4%;

валосердин — +4,0%;

граммидин — +3,3%;

левомеколь — +2,5%;

корвалол и троксерутин — +2,3%;

мукалтин — +2,1%;

метилурацил и таурин — +1,9%;

йод — +1,8%;

активированный уголь — +1,6%;

кеторол экспресс — +1,5%.

Снизились цены на канефрон Н (-0,6%).

На лекарственные препараты, которые входят в перечень ЖНВЛП, цены в среднем поднялись на 0,4%, в том числе на:

ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — +1,2%;

натрия хлорид — +1,1%;

беталок 30К и ингавирин — +0,8%;

хлоргексидин и эналаприл — +0,7%;

верошпирон и лоперамид — +0,6%;

дротаверин (но-шпу) и панкреатин — +0,5%.

Снизились цены на супрастин (-0,9%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились на:

бинты — +1,2%;

вату отечественную — +1,0%;

термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +0,9%;

корригирующие очки и шприцы одноразовые — +0,7%.

Снизились цены на термометры медицинские электронные стандартные (-0,4%).