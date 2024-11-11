Чек-листы по контролю ветпрепаратов дополнили правилами GDP

Россельхознадзор утвердил приказ № 1175 от 11.09.2024, который вносит изменения в форму проверочных листов по контролю ветпрепаратов (приказ № 164 от 03.02.2022).

В чек-лист добавлен вопрос о соответствии производственных объектов требованиям правил надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), которые утверждены решением Совета Евразийской экономической комиссии № 80 от 03.11.2016. Список контрольных вопросов, согласно изменениям, теперь включает 214 пунктов.

Также Россельхознадзор внес изменения в форму оценочного листа для получения лицензии на фармдеятельность в сфере обращения лекарств для животных (приказ № 1198 от 10.08.2022). Этот чек-лист по лицензированию ветеринарных аптек также дополнили вопросами о соответствии требованиям правил GDP. В форму добавили пункты 240—448. Изменения внесены приказом № 1185 от 13.09.2024.