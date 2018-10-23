Четверо бывших сотрудников Genentech обвиняются в краже информации, составляющей коммерческую тайну

12:17
31 октября 2018

Татьяна Кублицкая

463

Большое жюри федерального суда США обвинило четырех бывших сотрудников компании Genentech («Дженентек») в том, что они якобы украли информацию, составляющую коммерческую тайну, с целью помочь некой тайваньской компании в разработке аналогов препаратов, разрабатываемых самой Genentech – дочерней структурой Roche («Рош»), сообщает BioSpace.

По сообщению Минюста США, большое жюри предъявило Сяньтхэ Лам, Аллену Ламу, Хону Чаню и Джеймсу Куочу обвинения в краже информации, составляющей коммерческую тайну. Как следует из пресс-релиза, Сяньтхэ Лам работала в Genentech в должности руководящего научного сотрудника с 1986 до 2017 г. Ее муж, Аллен Лам, так же как Чань и Куоч, в прошлом был сотрудником Genentech. Все четверо стали консультантами зарегистрированной в Тайване компании JHL Biotech, Inc. («Джей-Эйч-Эл Байотек, Инк.»), занимающейся, по данным Минюста США, разработкой биосимиляров. Их обвиняют в якобы имевшем место заговоре с целью кражи секретной информации по четырем препаратам компании Genentech – Pulmozyme, Rituxan, Herceptin и Avastin – и передаче этой информации компании JHL. Согласно обвинению, Сяньтхэ Лам, контракт с которой был прекращен по инициативе Genentech в прошлом году, собирала конфиденциальные данные клинических исследований и направляла их мужу и двум другим «заговорщикам». Они, в свою очередь, передавали эти данные в JHL Biotech. В обвинении также указано, что, работая в Genentech, Сяньтхэ Лам тайно консультировала тайваньскую компанию.

В обвинении говорится и о том, что Сяньтхэ Лам якобы предоставила Куочу доступ к своему рабочему компьютеру, что обеспечивало ему доступ к защищенному хранилищу документов Genentech с целью кражи производственных секретов.

Компания JHL Biotech, основанная в 2012 г., осуществляет разработку биосимиляров для продвижения их преимущественно на рынке Китая.

Сяньтхэ Лам предъявлено множество обвинений, включая участие в заговоре с целью кражи информации, составляющей коммерческую тайну, и непосредственно совершение такой кражи. Каждое из двух этих обвинений «тянет» на 10 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тыс. долл. Каждое из двух других обвинений предполагают 5-летнее тюремное заключение и штраф 250 тыс. долл.

Аллен Лам обвиняется в участии в заговоре с целью кражи информации, составляющей коммерческую тайну, и совершении кражи такой информации. Каждое из обвинений предполагает 10 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тыс. долл. Чаню предъявлены аналогичные обвинения.  

Куоч обвиняется в участии в заговоре с целью компьютерного мошенничества и злоупотребления и совершении указанных противоправных действий. Каждое из обвинений предполагает 5 лет тюрьмы и штраф 250 тыс. долл.

Ожидается, что все четверо обвиняемых предстанут перед судом в конце этой недели.

Компании
Roche

Нет комментариев

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
23.10.2018
Ненад Павлетич покидает Roche в России
17.10.2018
Квартальный объем продаж Roche увеличился на 7% на фоне показателей по новым препаратам
05.10.2018
Регулятор США расширяет спектр показаний к применению препарата Roche для лечения гемофилии A
Популярное
31.10.2018
НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям
2292
28.10.2018
Преференции для препаратов из российских фармсубстанций стартуют 5 ноября 2018 года
2108
31.10.2018
К партнерству ИРИС присоединяется хабаровская аптечная сеть
17691
29.10.2018
Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей
1498
30.10.2018
Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке
1366