Четыре аптечные сети допустили утечку персональных данных в 2023 году

По фактам утечек персональных данных клиентов аптечных сетей Роскомнадзор составил четыре протокола об административных правонарушениях по ч.1 ст.13.11 КоАП РФ. По двум протоколам суд назначил штрафы в размере 60 тыс. руб., по одному — вынес предупреждение оператору персональных данных. Еще один протокол находится на рассмотрении в суде, сообщили «ФВ» в пресс-службе Роскомнадзора. Названия аптечных сетей не раскрываются.

«Рекомендации по работе с персональными данными универсальны для организаций вне зависимости от направления их деятельности: это минимизация перечня собираемых данных, удаление сведений по достижении цели их обработки, регулярное проведение мероприятий внутреннего контроля по обеспечению безопасности обрабатываемых персональных данных», — отметили в Роскомнадзоре.

В 2024 году их размер значительно вырос: эксперты призывают участников рынка удалять сведения по достижении цели их обработки и регулярно проверять безопасность их хранения.

Подробнее об этом читайте в «ФВ» № 1 (1130) от 16.01.2024 в материале «Оборотные за персональные».