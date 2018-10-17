Четыре фармпроизводителя вошли в рейтинг Forbes ТОП-50 международных компаний в России

Финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг пятидесяти ведущих международных компаний в России. В рейтинг, основанном на показателях выручки в 2017 и 2016 году, вошли четыре фармпроизводителя.
36 место в рейтинге заняла компания Johnson & Johnson (США), ее выручка в 2017 году составила 55,4 млрд руб., в 2016 – 51,3 млрд. руб.
На 41 месте расположилась компания Bayer (Германия) с показателями доходов в 2017 году 54 млрд руб., в 2016 – 48 млрд. руб.
На 44 строчке рейтинга – Sanofi (Франция), заработавшая в 2017 году 48,6 млрд руб., в 2016 – 44,4 млрд руб.
50 место заняла компания Abbott (США), ее выручка в 2017 году составила 45.8 млрд руб., в 2016 - 44.4 млрд руб.
Тройку лидеров рейтинга возглавили французская торговая корпорация Groupe Aushan, а также табачные гиганты Japan Tobacco International и Philip Morris International.
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