Четыре фармпроизводителя вошли в рейтинг Forbes ТОП-50 международных компаний в России

36 место в рейтинге заняла компания Johnson & Johnson (США), ее выручка в 2017 году составила 55,4 млрд руб., в 2016 – 51,3 млрд. руб.

На 41 месте расположилась компания Bayer (Германия) с показателями доходов в 2017 году 54 млрд руб., в 2016 – 48 млрд. руб.

На 44 строчке рейтинга – Sanofi (Франция), заработавшая в 2017 году 48,6 млрд руб., в 2016 – 44,4 млрд руб.

50 место заняла компания Abbott (США), ее выручка в 2017 году составила 45.8 млрд руб., в 2016 - 44.4 млрд руб.

Тройку лидеров рейтинга возглавили французская торговая корпорация Groupe Aushan, а также табачные гиганты Japan Tobacco International и Philip Morris International.