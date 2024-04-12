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Четыре российских вуза вошли в рейтинг QS Quacquarelli Symonds по фармакологии

12.04.2024
18:50
Дина Коблова
Университет им. И.М. Сеченова, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Российский университет дружбы народов вошли в рейтинг лучших университетов мира QS Quacquarelli Symonds по специальности «Фармация и фармакология».
Фото: wayhomestudio/Freepik

Четыре российских вуза вошли в ежегодный институциональный рейтинг лучших университетов мира QS британской компании Quacquarelli Symonds по специальности «Фармация и фармакология» в 2024 году. Всего в списке представлены 360 образовательных учреждений.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова разделил 92-е место с Университетом Порту в Португалии — оба вуза набрали 74,5 балла.

По словам директора Института фармации им. А.П. Нелюбина Галины Раменской, которые передает пресс-служба вуза, вхождение университета в TOP100 — закономерный результат фокусировки Сеченовского университета на развитии научных исследований, в том числе в области фармацевтики.

«Высокий индекс цитирования является индикатором признания их актуальности и качества, а подготовка студентов соответствует самым высоким мировым стандартам. Все вместе это приводит к тому, что Сеченовский университет достойно представляет российскую фармацевтическую науку и образование в мире», — поделилась Раменская.

В рейтинг также вошел Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова среди вузов с 101 до 150 места. Еще два года назад МГУ находился на 94-й строчке рейтинга.

В список по специальности «Фармация и фармакология» также попали Московский физико-технический институт и Российский университет дружбы народов. Они расположились с 251 по 300 место.

При составлении рейтинга QS учитываются шесть индикаторов: авторитетность в академической среде, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и числа студентов, цитируемость научных публикаций, доля иностранных преподавателей и студентов, уточнили в Сеченовском университете.

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