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Число инвестпроектов в...

Число инвестпроектов в фармотрасли выросло почти на 20% за год

04.04.2025
11:33
Дина Коблова
Аналитики «ТендерПро» проанализировали инвестиционный климат в фармотрасли по итогам 2024 года. Число инвестиционных проектов выросло на 18,7% год к году, а их общая сумма составила 116,7 млрд руб. В Москве и Подмосковье реализуются 45% от всех инвестпроектов в России.
Фото: 123rf.com

В 2024 году бизнес увеличил число инвестиционных проектов в фармацевтической отрасли на 18,7% по сравнению с 2023 годом, следует из аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро». Общая сумма инвестпроектов по итогам года достигла 116,7 млрд руб.

В основном, по данным аналитиков, фармотрасль вкладывала в инвестиционные проекты до 500 млн руб. (68%), а 32% предприятий — более 1 млрд руб.

В 2023 году фармпредприятия инвестировали в основном в создание новых производств (74% от всех проектов) и модернизацию существующих (в 26% случаев). По итогам 2024 года 25% инвестиционных проектов находились на этапе строительства, по 17,8% проводились предпроектные проработки и 12,2% были в стадии проектирования.

В десятку регионов-лидеров по числу инвестиционных проектов в фармотрасли вошли:

  1. Москва и Московская область (реализуется 45% от всех инвестпроектов в России);
  2. Санкт-Петербург и Ленинградская область (20,1%);
  3. Калужская область (6,1%);
  4. Новосибирская область (5,9%);
  5. Республика Татарстан (4,1%);
  6. Свердловская область (3,8%);
  7. Владимирская область (3,4%);
  8. Рязанская область (3,3%);
  9. Ярославская область (3,3%);
  10. Краснодарский край (2,9%).

По словам коммерческого директора «ТендерПро» Елены Астафьевой, в последние годы одной из главных тенденций на фармрынке стало импортозамещение, и минувший год не стал исключением.

«По нашим оценкам, большинство инвестпроектов в фармацевтической отрасли приходится на производство лекарственных препаратов (63,7% от всех проектов). Также игроки рынка активно вкладываются в создание производств медицинских изделий (36,3%)», — поделилась Астафьева.

В рамках исследования были проанализированы более 200 инвестиционных проектов, информация о которых есть в открытых источниках:

  • новости об инвестпроектах в регионах;
  • тендеры на электронных торговых площадках;
  • базы инвестиционных проектов;
  • городские администрации;
  • собственные источники.

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