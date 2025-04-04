Число инвестпроектов в фармотрасли выросло почти на 20% за год

В 2024 году бизнес увеличил число инвестиционных проектов в фармацевтической отрасли на 18,7% по сравнению с 2023 годом, следует из аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро». Общая сумма инвестпроектов по итогам года достигла 116,7 млрд руб.

В основном, по данным аналитиков, фармотрасль вкладывала в инвестиционные проекты до 500 млн руб. (68%), а 32% предприятий — более 1 млрд руб.

В 2023 году фармпредприятия инвестировали в основном в создание новых производств (74% от всех проектов) и модернизацию существующих (в 26% случаев). По итогам 2024 года 25% инвестиционных проектов находились на этапе строительства, по 17,8% проводились предпроектные проработки и 12,2% были в стадии проектирования.

В десятку регионов-лидеров по числу инвестиционных проектов в фармотрасли вошли:

Москва и Московская область (реализуется 45% от всех инвестпроектов в России); Санкт-Петербург и Ленинградская область (20,1%); Калужская область (6,1%); Новосибирская область (5,9%); Республика Татарстан (4,1%); Свердловская область (3,8%); Владимирская область (3,4%); Рязанская область (3,3%); Ярославская область (3,3%); Краснодарский край (2,9%).

По словам коммерческого директора «ТендерПро» Елены Астафьевой, в последние годы одной из главных тенденций на фармрынке стало импортозамещение, и минувший год не стал исключением.

«По нашим оценкам, большинство инвестпроектов в фармацевтической отрасли приходится на производство лекарственных препаратов (63,7% от всех проектов). Также игроки рынка активно вкладываются в создание производств медицинских изделий (36,3%)», — поделилась Астафьева.

В рамках исследования были проанализированы более 200 инвестиционных проектов, информация о которых есть в открытых источниках: