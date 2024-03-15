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Число пользователей интернет-аптек...

Число пользователей интернет-аптек за год выросло на 42%

15.03.2024
16:32
Коблова Дина
Число уникальных пользователей за месяц интернет-аптек в 2023 году достигло 6,9 млн человек — это на 42% больше, чем в прошлом году. В тройку лидеров по посещаемости вошли «Аптека.ру», «Еаптека» и «Ютека».
Фото: freepik

Количество уникальных пользователей за месяц (MAU) интернет-аптек в 2023 году увеличилось на 42% — до 6,9 млн человек. Данные исследования на основе big data оператора Tele2 приводит ТАСС. Самыми популярными среди интернет-аптек стали сервисы «Аптека.ру» (2,6 млн), «Еаптека» (2,4 млн), и «Ютека» (2 млн). 

От всей исследуемой аудитории 60% составили женщины, 19% из которых — женщины в возрасте от 35 до 44 лет. Среди мужской аудитории интернет-аптеками чаще пользуются мужчины в возрасте 35 до 44 лет — 13%.

По данным исследования, пик обращений в онлайн-аптеки приходится на сезон ОРВИ. Осенью и зимой 2023 года среднее число посетителей этих сервисов больше на 20%, чем в летние месяцы, и выше на 40%, чем летом 2022 года. В сезон простуды число обратившихся в интернет-аптеки людей в 2023 году выросло на 21,5% по отношению к 2022 году.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных при помощи алгоритмических моделей big data. Аналитики изучали поведение клиентов компании 11 интернет-аптек в 2022—2023 годах. 

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