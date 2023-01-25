Чистая прибыль Johnson & Johnson упала на 14% в прошлом году

Johnson & Johnson опубликовала финансовые результаты за IV квартал и полный 2022 год. За прошлый год компания заработала 94,9 млрд долл., что на 1,3% больше, чем в 2021 году (93,8 млрд долл.). При этом чистая прибыль упала на 14,1% с 20,9 млрд долл. до 17,9 млрд долл.

«Наши результаты за весь 2022 год отражают непрерывную устойчивость и стабильность трех наших бизнес-сегментов, несмотря на макроэкономические вызовы», — заявил председатель Совета директоров и глава компании Хоакин Дуато.

Продажи фармацевтического подразделения по сравнению с прошлым годом выросли на 1,7% до 52,6 млрд долл. Подразделение медицинских технологий также увеличило продажи на 1,4% до 27,4 млрд долл., а подразделение потребительского здравоохранения продало на 0,5% меньше и принесло компании 14,95 млрд долл.

Дуато добавил, что «Johnson & Johnson имеет хорошие возможности для обеспечения роста в краткосрочной перспективе, а также принимает стратегические решения» для будущего развития. На 2023 год компания прогнозирует продажи на уровне 96,9—97,9 млрд долл., что примерно на 5% выше, чем в 2022 году.

В IV квартале прошлого года J&J заработала 23,7 млрд долл., это на 4,4% меньше, чем в IV квартале 2021 года, когда производитель заработал 24,8 млрд долл. Чистая квартальная прибыль компании за этот период снизилась на 25,7% с 4,7 млрд долл. до 3,5 млрд долл.