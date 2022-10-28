Чистая прибыль MSD снизилась на треть в III квартале

Компания MSD (В США и Канаде — Merck&Co) сообщила финансовые результаты за III квартал этого года. Они опубликованы на сайте производителя.

За этот период чистая прибыль компании снизилась на 29%, до 3,24 млрд долл., или 1,28 доллара на акцию. В прошлом году она составляла 4,57 млрд долл., или 1,80 долл. на акцию. Это связано с увеличением расходов на исследования и разработки.

Продажи подразделения фармацевтических препаратов выросли на 13%, до 12,96 млрд долл. Продажи противоопухолевого препарата «Китруда» выросли на 20%, до 5,43 млрд долл., а продажи вакцин против вируса папилломы человека «Гардасил» — на 15%, до 2,29 млрд долл. США. Продажи препаратов «Янувия» и «Янумет» против диабета снизились на 15%, до 1,13 млрд долл., по сравнению с прошлым годом.



Продажи «Лагеврио» против коронавируса составили 436 млн долл. Рост мировых продаж, за исключением «Лагеврио», составил 10%. Рост без учета влияния «Лагеврио» и разницы курсов составил 14%. На рост продаж положительно повлияло восстановление мировой экономики и спроса после пандемии COVID-19.

«Результаты нашего III квартала демонстрируют исключительный рост выручки и основной прибыли, а также устойчивую работу наших ключевых факторов роста», — заявил президент и главный исполнительный директор компании Роберт Дэвис.

На полный 2022 год MSD прогнозирует прибыль в диапазоне от 5,68 до 5,73 долл. на акцию при росте продаж на 20—21% и доходах от 58,5 млрд до 59,0 млрд долл.